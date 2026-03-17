"НАТО - улица с односторонним движением": Трамп заявил, что ему не нужна помощь Альянса

18:08 17.03.2026 Вт
Американский лидер раскритиковал союзников за отказ от участия в операции против Ирана
"НАТО - улица с односторонним движением": Трамп заявил, что ему не нужна помощь Альянса

Президент США Дональд Трамп в ответ на отказ стран НАТО вмешиваться в операцию против Ирана заявил, что его стране больше не нужна помощь Североатлантического альянса.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Читайте также: "С нами не советовались": в ЕС объяснили, почему отказали Трампу помочь с Ираном

По его словам, большинство союзников по НАТО проинформировали США, что они не хотят участвовать в военной операции против Ирана.

"Я, однако, не удивлен их позицией, потому что всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением - мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, особенно в момент необходимости", - добавил он.

Трамп в очередной раз заявил, что иранский флот, военно-воздушные силы, системы ПВО, радары и практически все лидеры уничтожены и больше никогда не смогут угрожать американским союзникам.

"Поскольку мы добились такого военного успеха, нам больше не «нужна» и не требуется помощь стран НАТО - нам она никогда и не была нужна! Точно так же - Японии, Австралии или Южной Кореи. Фактически, говоря как президент Соединенных Штатов Америки, самой мощной страны в мире, нам не нужна помощь ни от кого!" - добавил президент.

Призыв Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал все страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, направить свои силы на Ближний Восток и присоединиться к операции против Ирана.

Комментируя такой призыв, министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что эта война на Ближнем Востоке - не война немцев. Он отметил, что дополнительные военные корабли в регионе вряд ли помогут урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Также отправлять военные корабли в Ормузский пролив отказалась и Британия.

