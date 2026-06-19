Трамп был уверен, что Украина проиграет войну, - Макрон

По его словам, Трамп придя во власть считал, что Украина проиграет в этой войне, и именно из-за этого он настаивал как можно скорее добиться заключения мира.

"Вспомните, январь-февраль 2025 года... Он думал, что Украина проиграет. Все прошло плохо в Овальном кабинете во время встречи с Зеленским, а затем... саммит между Трампом и Путиным (речь про Анкоридж - ред.) породил надежды на сделку, в рамках которой Украине предлагалось передать территории, которые Россия еще даже не захватила", - сказал Макрон.

Он добавил, что после этого в самый разгар августа "мы отправились с делегацией" в Вашингтон, где сказали, что это невозможно. По итогу событий Трамп увидел, что заявления о поражении Украины были ложью.

"С тех пор был пройден огромный путь. И этот путь - прежде всего победа украинцев, их способности и их убедительность. Президент Трамп увидел, что все, что ему говорили - что (украинцы - ред.) рухнут, что не переживут зиму - оказалось неправдой. Он увидел, что перед ним находятся мужественные, изобретательные люди, которых он уважает", - резюмировал французский лидер.