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У Путина заявили о "накачивании Трампа вредными идеями" на саммите G7

13:04 18.06.2026 Чт
2 мин
Кремль снова критикует европейских лидеров
aimg Татьяна Степанова
У Путина заявили о "накачивании Трампа вредными идеями" на саммите G7 Фото: помощник Путина Юрий Ушаков (Getty Images)
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На фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа после саммита G7 о войне в Украине в Москве заявили, что европейские лидеры "накачивали" американского лидера "вредными идеями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника российского диктатора Юрия Ушакова, которого цитируют российские СМИ.

"Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита "Большой семерки". Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, не полезными, если не вредными идеями", - сказал Ушаков.

Он добавил, что после саммита G7 Кремль пока не имел контактов с администрацией Трампа.

Саммит G7

Напомним, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании G7, на котором также присутствовал президент США Дональд Трамп.

После этой встречи страны G7 опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что они достигли согласия по ряду вопросов, связанных с Украиной.

В частности, стороны договорились об увеличении поставок Украине средств ПВО, дополнительных зенитных систем и ракет-перехватчиков.

Вечером 15 июня лидеры G7 собрались на ужин и вместе убеждали Трампа, что Россия теряет позиции на фронте, а Украина побеждает.

Главный посыл заключался в том, что "раненая" Москва действует из отчаяния.

Кроме того, Зеленский лично показал президенту США фотографии поврежденного Успенского собора после удара России, и они произвели на него сильное впечатление.

На следующий день Трамп решительно поддержал Украину в совместной декларации G7.

Он также похвалил Украину за успехи в войне с Россией.

Кроме того, СМИ сообщили, чтоТрамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине.

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