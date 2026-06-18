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Трамп попросит у компаний США разрешение производить ракеты в Европе и Украине, - Bloomberg

03:40 18.06.2026 Чт
2 мин
Что известно о планах Трампа по производству ракет?
aimg Эдуард Ткач
Трамп попросит у компаний США разрешение производить ракеты в Европе и Украине, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что Украине нужны средства противовоздушной обороны, в частности, ракеты-перехватчики, чтобы сбивать баллистические ракеты России. Однако проблема в том, что такие ракеты могут производить только США.

Но учитывая то, США израсходовали запасы в Иране, а на восполнение понадобиться время, Трамп заявил союзникам на G7, что рассмотрит возможность предоставления лицензий. То есть, чтобы ракеты могли производится в Европе и в Украине.

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Соответствующую информацию изданию сказали официальные лица, говорившие на условиях анонимности. При этом сам Трамп публично тоже сказал одну реплику на эту тему.

"Они хотели бы иметь возможность это делать, мы рассмотрим этот вопрос", - сказал лидер США журналистам, отвечая на вопрос о планах на саммите G7.

Производство вооружения в Украине

Напомним, страны G7 и США по итогу саммита договорились выдать лицензии, которые позволят производить в Украине не только системы ПВО, но и дальнобойное оружие.

Также мы писали, что президент Украины Владимир 17 июня встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте. Они обсудили работу над укреплением защиты Украины, а также говорили про получение лицензий от США на производство ПВО.

Стоит отметить, что помимо личной встречи на G7, Зеленский провел вечером 17 июня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам украинского лидера, это был разговор, который многое может изменить.

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