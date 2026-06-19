Трамп був впевнений, що Україна програє війну, - Макрон

Президент США Дональд Трамп, прийшовши до влади, вважав, що Україна програє у війні, яку розпочала Росія. Однак з часом він переконався, що всі ці заяви в його оточенні виявилися неправдою.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для France TV.
За його словами, Трамп, прийшовши до влади, вважав, що Україна програє цю війну, і саме через це він наполягав на тому, щоб якомога швидше домогтися укладення миру.
"Згадайте, січень-лютий 2025 року... Він думав, що Україна програє. Усе пішло не так в Овальному кабінеті під час зустрічі із Зеленським, а потім... саміт між Трампом і Путіним (мова про Анкоридж - ред.) породив надії на угоду, в рамках якої Україні пропонувалося передати території, які Росія ще навіть не захопила", - сказав Макрон.
Він додав, що після цього, у розпал серпня, «ми вирушили з делегацією» до Вашингтона, де заявили, що це неможливо. У підсумку подій Трамп побачив, що заяви про поразку України були брехнею.
"З того часу було пройдено величезний шлях. І цей шлях - насамперед перемога українців, їхні здібності та їхня переконливість. Президент Трамп побачив, що все, що йому говорили - що (українці - ред.) впадуть, що не переживуть зиму - виявилося неправдою. Він побачив, що перед ним - мужні, винахідливі люди, яких він поважає", - підсумував французький лідер.
Нагадаємо, що цього тижня у Франції відбувся саміт G7. За його підсумками країни блоку та США домовилися видати ліцензії, які дозволяють виробляти в Україні засоби ППО та далекобійну зброю.
У ЗМІ також з’явилася інформація, що президент Дональд Трамп звернувся до військових компаній у США, щоб вони видали відповідні ліцензії.
Крім того, ми писали, що після саміту G7 президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом і Макроном. Український лідер наголосив, що ця розмова може багато чого змінити.