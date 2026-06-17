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Страны G7 будут производить дальнобойные ракеты в Украине, - СМИ

15:55 17.06.2026 Ср
2 мин
Что известно о передаче лицензий на производство оружия?
aimg Елена Чупровская
Страны G7 будут производить дальнобойные ракеты в Украине, - СМИ Фото: лидеры G7 на саммите во Франции (Getty Images)
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Страны G7 и США договорились выдать лицензии, которые позволят производить в Украине не только системы ПВО, но и дальнобойное оружие.

Как сообщает РБК-Украина, об этом идет речь в совместном заявлении лидером G7, обнародованном по итогам саммита во Франции.

Что решили страны G7

Соединенные Штаты и европейские члены G7 планируют организовать производство вооружений в Украине по лицензиям западных компаний.

Речь идет не только о системах противовоздушной обороны. По словам дипломатического источника на полях саммита G7 во Франции, Украина также сможет производить средства для поражения целей на большом расстоянии, в частности ракеты большой дальности.

В совместном заявлении лидеры G7 подтвердили намерение увеличить поставки:

  • систем противовоздушной обороны;
  • ракет-перехватчиков;
  • средств поражения на большие расстояния;
  • другого вооружения для защиты Украины.

Также страны заявили о готовности предоставить Украине лицензии для расширения собственного военного производства.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейским производителям.

По его словам, нынешних объемов производства вооружений недостаточно, поэтому лицензирование поможет быстрее увеличить выпуск необходимой продукции. К этому процессу могут присоединиться как европейские, так и украинские предприятия.

Ранее мы писали, чтов ходе саммита G7 партнеры обсуждали укрепление украинской ПВО и поддержку собственного производства оружия. Среди приоритетов также называли развитие дальнобойных возможностей Украины.

До этого стало известно, чтоВеликобритания передает Украине тысячи антидроновых ракет Martlet. Часть из них уже используется украинскими военными для борьбы с воздушными целями.

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