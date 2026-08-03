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"Резерв+" не работает: что известно

09:50 03.08.2026 Пн
1 мин
Какова причина сбоя в работе приложения?
aimg Елена Чупровская
"Резерв+" не работает: что известно Фото: приложение "Резерв+" не работает (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Приложение "Резерв+" не работает.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как стало известно, "Резерв+" перестал работать утром, 3 августа.

При входе в приложение пользователи видят сообщение "У нас техническая проблема. Извините, пожалуйста, повторите попытку".

Обновлено.

В Минобороны сообщили журналистам РБК-Украина, что ни одного сбоя в работе приложения не произошло.

Причина неисправностей - большая нагрузка.

Ранее в Минобороны советовали иметь при себе физический документ. Для этого необходимо заранее загрузить PDF-версию.

Для этого необходимо войти на главный экран приложения, найти "+" и нажать "Загрузить PDF".

Ранее РБК-Украина писала, что даже уплаченные штрафы не могут гарантировать покоя при нарушении военного учета.

Адвокат пояснила, что при уплате штрафа новый может появиться буквально через несколько часов.

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