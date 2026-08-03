"Резерв+" не работает: что известно

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

Как стало известно, "Резерв+" перестал работать утром, 3 августа.

При входе в приложение пользователи видят сообщение "У нас техническая проблема. Извините, пожалуйста, повторите попытку".

Обновлено.

В Минобороны сообщили журналистам РБК-Украина, что ни одного сбоя в работе приложения не произошло.

Причина неисправностей - большая нагрузка.

Ранее в Минобороны советовали иметь при себе физический документ. Для этого необходимо заранее загрузить PDF-версию.

Для этого необходимо войти на главный экран приложения, найти "+" и нажать "Загрузить PDF".