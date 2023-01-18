Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности

Вертолет упал рядом с детским садом

Вертолет упал рядом с детским садом на улице Петлюры около 08:20. В результате мощного взрыва вспыхнул пожар, повреждения получили здание садика и один из близлежащих многоквартирных домов. На место сразу прибыли все экстренные службы: спасатели, медики, военные и полиция.

В 09:06 пожар в здании был локализован на площади 500 квадратных метров, а в 09:28 - ликвидирован.

По состоянию на 09:16 дети, работники садика и жители близлежащих домов были оперативно эвакуированы. Судя по обломкам, разбился вертолет санитарной авиации МВД Украины. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, речь идет о вертолете Super Puma, который в свое время поставили французские партнеры.

Фото: место падения вертолета (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас продолжаются работы по разбору завалов. В одной из секций детсада упало перекрытие.

Как отметил начальник Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, детей эвакуировали в другой детский сад, с ними работают соответствующие службы, составляются списки. Информации о пропавших без вести нет.

Сколько жертв

По состоянию на 10:30 известно о 18 погибших, в том числе 3 детей.

Еще 29 человек пострадали, среди них - 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

По словам пресс-секретаря Национальной полиции Марьяны Ревы, на борту вертолета находились девять человек. Все они погибли. Все остальные жертвы - дети и взрослые, которые находились на территории детсада.

Как уточнили в ГСЧС, на борту были 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа.

Кто погиб

В результате авиакатастрофы погибло руководство Министерства внутренних дел. В частности:

Денис Монастырский - министр

- министр Евгений Енин - первый замминистра

- первый замминистра Юрий Лубкович - государственный секретарь МВД

Вертолет летел в горячую точку

По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, руководство МВД направлялось в одну из горячих точек. Больше подробностей предоставят позже.

Причины и версии

В Национальной полиции подчеркивают, что до выводом следователей рано говорить о предварительных причинах. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко полагает, что скоро станет известно, была ли это диверсия, неисправность техники или нарушение правил безопасности полетов.

Тем временем генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что рассматриваются все возможные версии.

"Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. В настоящее время мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", - отметил он.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов также отмечает, что сейчас рано делать выводы. Открыто уголовное дело, над которым будут работать следователи СБУ, полиции и Государственного бюро расследований. Свидетелей катастрофы просят обратиться к правоохранителям.

Он также не подтвердил слухи о том, что вертолет загорелся еще в воздухе.

Трагедию в Броварах будет расследовать спецгруппа

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать специальную группу для расследования всех обстоятельств падения вертолета в Броварах.

"В результате падения вертолета по меньшей мере 18 погибших. В их числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Большая потеря для правительственной команды и всего государства", - отметил он.

Реакция Зеленского

На аварию в Броварах уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поручил СБУ во взаимодействии с Нацполицией и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего.

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро", - написал он.