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В ГСЧС уточнили информацию о погибших в авиакатастрофе в Броварах

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Бровары, Среда 18 января 2023 15:30
В ГСЧС уточнили информацию о погибших в авиакатастрофе в Броварах Фото: на месте авиакатастрофы в Броварах обнаружили 14 погибших (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На месте падения вертолета в Броварах обнаружили тела 14 погибших. Из них один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 человек, которые находились на борту", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате авиакатастрофы травмированы 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется).

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, что сегодня, 18 января в Броварах разбился вертолет с руководством МВД, на борту которого находились министр внутренних дел Денис Монастырский первый заместитель министра и государственный секретарь МВД.

Также были опубликованы имена экипажа и пассажиров, погибших в авиакатастрофе.

Подробности авиакатастрофы в Броварах и все, что известно на этот момент - можете узнать в материале РБК-Украина по ссылке.

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