На борту упавшего в Броварах вертолета было девять человек, - полиция

На борту вертолета, упавшего в Броварах, было 9 человек. Причины авиакатастрофы пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спыкера главы Национальной полиции Марьяну Реву в эфире телемарафона.

"Вертолет ГСЧС разбился. На борту находились девять человек...", - сказала Марьяна Рева.

По ее словам, говорить о предварительных причинах аварии очень рано, для этого следователи должны провести соответствующие работы.

Между тем, в сети распространяют видео, вероятно, полета вертолета Super Puma за минуту до катастрофы.

Напомним, что сегодня в Броварах разбился вертолет с руководством МВД. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский первый заместитель министра и государственный секретарь МВД.

Известно о по меньшей мере 17 погибших в результате крушения, о причинах пока не сообщается.

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