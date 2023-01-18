В авиакатастрофе в Броварах погибли три члена экипажа. Также на борту находились помощница главы МВД, а также руководитель охраны министра Дениса Монастырского.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные главы ГСЧС Сергея Крука и заместителя главы МВД Богдана Драпятого , а также пресс-службу министерства.

Члены экипажа

"Непоправимая потеря для всей страны. Трагедия унесла жизни настоящих патриотов, друзей, коллег. 15 человек (по обновленным данным 17 - ред.) погибли, среди которых Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович. Погиб наш экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов", - написал Крук.

Кто еще был из пассажиров

Заместитель главы МВД Богдан Драпятый назвал имена погибших, среди которых помощница главы МВД Татьяна Шутяк и руководитель охраны министра внутренних дел Михаил Павлушко.

"Масштабные, настоящие, искренние, надежные, порядочные... Я не хочу верить и воспринимать... Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович, Татьяна Шутяк, Михаил Павлушко", - сообщил Драпятый.

Имена погибших опубликовало МВД

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел при исполнении служебных обязанностей в авиакатастрофе погибли:

министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,

первый заместитель главы МВД Евгений Енин,

государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,

заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,

начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко,

ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий,

командир воздушного судна - инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко,

пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко,

бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолете прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

Фото: названы имена пилотов и пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Броварах (t.me/mvs_ukraine)

Напомним, по уточненным данным ГСЧС, в результате падения вертолета в Броварах погибли 17 человек, из них один ребенок. По данным мэра города Игоря Сапожко, число погибших составляет 16.

Подробности авиакатастрофы в Броварах и все, что известно на этот момент - можете узнать в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.