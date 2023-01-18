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Названы имена пилотов и пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Броварах

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Киев, Среда 18 января 2023 14:47
Названы имена пилотов и пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Броварах Фото: названы имена пилотов и пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Броварах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В авиакатастрофе в Броварах погибли три члена экипажа. Также на борту находились помощница главы МВД, а также руководитель охраны министра Дениса Монастырского.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные главы ГСЧС Сергея Крука и заместителя главы МВД Богдана Драпятого, а также пресс-службу министерства.

Члены экипажа

"Непоправимая потеря для всей страны. Трагедия унесла жизни настоящих патриотов, друзей, коллег. 15 человек (по обновленным данным 17 - ред.) погибли, среди которых Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович. Погиб наш экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов", - написал Крук.

Кто еще был из пассажиров

Заместитель главы МВД Богдан Драпятый назвал имена погибших, среди которых помощница главы МВД Татьяна Шутяк и руководитель охраны министра внутренних дел Михаил Павлушко.

"Масштабные, настоящие, искренние, надежные, порядочные... Я не хочу верить и воспринимать... Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович, Татьяна Шутяк, Михаил Павлушко", - сообщил Драпятый.

Имена погибших опубликовало МВД

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел при исполнении служебных обязанностей в авиакатастрофе погибли:

  • министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,
  • первый заместитель главы МВД Евгений Енин,
  • государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,
  • заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,
  • начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко,
  • ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий,
  • командир воздушного судна - инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко,
  • пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко,
  • бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолете прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

Названы имена пилотов и пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Броварах

Фото: названы имена пилотов и пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Броварах (t.me/mvs_ukraine)

Напомним, по уточненным данным ГСЧС, в результате падения вертолета в Броварах погибли 17 человек, из них один ребенок. По данным мэра города Игоря Сапожко, число погибших составляет 16.

Подробности авиакатастрофы в Броварах и все, что известно на этот момент - можете узнать в материале РБК-Украина по ссылке.

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