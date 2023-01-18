Падение вертолета в Броварах: рассматриваются все возможные версии аварии

Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, в том числе руководство МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Андрея Костина.

"Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. В настоящее время мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", - написал он.

Костин отметил, что дело находится под его личным контролем.

Сейчас есть информация о 17 погибших, из них трое детей. Также 29 человек получили ранения, из них 15 - дети. Пострадавших доставили в больницу.

РБК-Украина сообщало, что во время аварии вертолета в Броварах на борту были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, все они погибли.

Напомним, сегодня на территорию детского сада в Броварах упал вертолет, после чего на месте инцидента произошел пожар. Об этом сначала сообщили очевидцы, а затем и официально подтвердили в полиции и на Банковой.

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