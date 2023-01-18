Падение вертолета в Броварах: в Нацполиции уточнили количество погибших

По уточненной информации, в результате падения вертолета в Броварах погибли 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Марьяну Реву в эфире телемарафона.

"На данный момент по этой информации, которая у нас есть, уточненной, - 16 погибших в результате этой авиакатастрофы. Из них трое погибших - дети", - сказала она.

К тому же, 25 человек пребывают в медицинских учреждениях, несколько из них - в тяжелом состоянии и находятся в реанимации.

Добавим, что ранее сообщалось о 18 погибших в результате крушения вертолета.

Как сообщало РБК-Украина, во время авиакатастрофы в Броварах на борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, все они погибли.

Отметим, что руководство МВД направлялось в одну из "горячих" точек Украины.

Все, что известно о падении вертолета в Броварах, читайте в материале РБК-Украина.

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