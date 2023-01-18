ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Разбившийся в Броварах вертолет с Монастырским летел в Харьков

Новина українською →
Бровары, Среда 18 января 2023 13:24
Разбившийся в Броварах вертолет с Монастырским летел в Харьков Фото: разбившийся в Броварах вертолет с Монастырским летел в Харьков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Погибший сегодня глава МВД Украины Денис Монастырский во время катастрофы вертолета в Броварах, должен был посетить Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко.

"Сегодня я должен был встретить, должен пожать руки, должен… увидеть не только руководителей, нет, - друзей, которых уважал, которых ждал", - рассказал он.

По словам Тимошко, он вчера и сегодня разговаривал с теми, кто был на борту вертолета.

"Говорил вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и уехал встречать, встречал. Невозможно передать словами, невозможно просто поверить! Непоправимая потеря! Есть люди, после ухода которых остается пустота! Родные, близкие, держитесь! Они точно этого бы хотели!" - добавил он.

Как сообщалось, утром 18 января 2023 года в Броварах Киевской области разбился вертолет. На его борту находилось руководство Министерства внутренних дел, среди погибших - министр Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Детальнее о том, что известно о трагедии на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бровары Денис Монастырский
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС