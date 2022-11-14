Без традиционных фото и с Украиной в эпицентре: что ждать от G20 на Бали

Время и место проведения

Встреча президентов и глав правительств самых влиятельных стран мира пройдет 15 и 16 ноября на острове Бали в районе Нуса Дуа.

Это 17-й по счету саммит G20, но впервые его принимает Индонезия. Переговорам лидеров предшествовал ряд мероприятий на министерском уровне, которые продолжались в течение всего года на территории Индонезии.

Участники саммита

Переговорная площадка на Бали соберет лидеров 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, Южная Африка, Япония, Саудовская Аравия) и представителей ЕС.

Украину пригласили на саммит G20 в качестве гостя. Также среди гостей в этом году Испания, Нидерланды, ОАЭ, Сингапур, Фиджи, Камбоджа, Руанда,Сенегал, Суринам.

Участники начали съезжаться в Индонезию накануне саммита. Так, 14 ноября состоялась встреча президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Часть переговоров касалась войны в Украине.

Повестка дня

Впервые за историю проведения саммита G20 повестку дня не разглашают. Менее чем за сутки до старта работы переговорной площадки программа не объявлена и ни одна делегация не имеет полной последовательности выступлений на сессиях.

Изначально саммит должен был быть посвящен поиску путей восстановления глобальной экономики после пандемии коронавируса. Однако начало полномасштабной агрессии России против Украины сменило приоритеты.

Многие члены G20 считают, что война в Украине сдерживает рост мировой экономики, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности.

Итоговый документ

Лидеры стран "Большой двадцатки" намерены осудить вторжение РФ в Украину и угрозу применения ядерного оружия.

В преддверии саммита в западных СМИ появилась информация о том, что участники G20 готовят итоговое коммюнике: "Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы".

В проекте документа также говорится, что только твердая приверженность поддержанию основанного на правилах международного порядка мира несет всем странам стабильность.

Однако отмечается, что Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не хотят осуждать Россию. А президент Индонезии Джоко Видодо призвал западных лидеров смягчить риторику в отношении РФ в рамках саммита G20.

По данным издания Financial Times, наиболее вероятным станет итоговый документ с неконкретным заявлением о том, что сейчас "не время для войны". Альтернативой будет совместное заявление 19 или 18 стран. При этом формулировки, осуждающие ядерную эскалацию, скорее всего, найдут одобрение.

Будет ли участвовать Украина

Президент Украины присоединится к саммиту G20, но в формате онлайн. Его выступление запланировано на 15 ноября.

Владимир Зеленский заявил, что украинская позиция будет очень содержательно представлена на переговорах "двадцатки". Также глава государства пообещал ответить на большое количество вопросов, "чтобы их слышали все наши люди, все наши партнеры".

Помимо выступления президента готовится обращение Верховной рады к G20. Украинский парламент намерен призвать G20 исключить РФ из состава Группы как не отвечающую ее целям и принципам. Депутаты также планируют попросить G20 призвать Россию прекратить агрессию против Украины, выведя свои войска с нашей территории.

Путин не едет на Бали

Глава РФ Владимир Путин не будет принимать участие во встрече лидеров G20 ни лично, ни виртуально. Хотя еще неделю назад президент страны-хозяйки саммита Джоко Видодо допускал, что если Путин не сможет прилететь на Бали, то выступит онлайн.

10 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на полях "Большой двадцатки" Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам Пескова, обстоятельства якобы "требуют присутствия президента Владимира Путина в России".

Реакция на отказ Путина участвовать в саммите

Отказ российского президента ехать на саммит в СМИ объяснили тем, что Кремль хочет оградить его от потенциальной напряженности и конфронтации с мировыми лидерами. Такое же мнение выразили и западные лидеры.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что Путин на G20 боится столкнуться с массовой критикой в свой адрес.

"Было бы здорово, если бы Путин приехал на G20. Но ведь тогда ему пришлось бы отвечать на все вопросы и всю критику от лидеров многих стран мира. По-видимому, именно поэтому его там не будет", – заявил Шольц.

В Белом доме считают, что президент РФ принял решение не участвовать в саммите по своим причинам и в условиях давления, с которым он сталкивается.

"Мы думаем, что есть контраст: президент Байден там показывает, что он готов засучить рукава и помочь решать проблемы, а президент Путин – не там. Это говорит само за себя", – отметил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Бойкот России на G20

Традиция группового фото всех участников саммита в этом году будет впервые нарушена из-за участия главы российского МИД Сергея Лаврова.

По информации издания The Guardian, мировые лидеры откажутся от совместной фотосессии на полях G20, когда обычно все общаются и поздравляют друг друга.

Отметим, что во время министерской встречи "Большой двадцатки" в июле 2022, участники также отказались фотографироваться вместе с Лавровым.

Кроме того, Британия и ЕС призвали всех союзников не присутствовать на выступлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе саммита G20 и не проводить с ним переговоры.

В свою очередь в США заявили, что американская делегация не планирует встреч с российской стороной на полях саммита.