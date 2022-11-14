Рада планирует попросить G20 исключить Россию из состава организации

Депутаты Верховной Рады планируют попросить Группу двадцатки исключить Российскую Федерацию из состава организации в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку проекта постановления об обращении Рады к G20.

Депутаты подчеркивают, что вооруженная агрессия РФ против Украины представляет опасность для всего мира. Они также осуждают массовые атаки на объекты критической гражданской инфраструктуры Украины в преддверии зимы и уничтожение объектов культурного наследия. Рада отмечает, что преступления РФ против Украины несовместимы с целями и принципами сотрудничества в рамках Группы двадцати.

Учитывая это, ВР хочет призвать исключить РФ из состава G20 как не отвечающую целям и принципам Группы. Депутаты также планируют попросить G20 призвать Россию прекратить преступление агрессии против Украины, выведя свои войска с нашей территории.

Рада хочет призвать Группу двадцати осудить террористические действия РФ и геноцид украинского народа, а также усилить санкционное давление на страну-агрессора, чтобы остановить войну и глобальный мировой кризис. Кроме того, G20 хотят попросить существенно нарастить экономическую, финансовую и помощи в сфере безопасности Украине, которая позволит ускорить нашу победу в войне против Украины.

Отметим, что саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали.

Президент Украины Зеленский анонсировал выступление на саммите Группы двадцатки.

Между тем, российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит G20, вместо него отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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