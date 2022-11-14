Макрон позвонит Путину после саммита G20, - СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить главе Кремля Владимиру Путину после завершения саммита G20.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Barron's.
Как пишет издание, Макрон позвонит Путину после G20. Также высокопоставленный представитель Елисейского дворца выразил якобы сожаление из-за "изоляции" главы Кремля после вторжения на территорию Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, Путин не поехал на саммит G20, потому что боится столкнуться с массовой критикой в свой адрес.
Тем временем, война в Украине станет одной из главных тем во время встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина во время саммита G20.
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