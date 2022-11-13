ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Британии хочет "бросить вызов" Путину на саммите G20

Новина українською →
Европа, Воскресенье 13 ноября 2022 11:38
Премьер Британии хочет "бросить вызов" Путину на саммите G20 Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается "бросить вызов" российскому диктатору Владимиру Путину на саммите G20 в Индонезии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

"Война Путина вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизни и ввергая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет обычным делом. Мы вызовем путинский режим и разоблачим их крайнее презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют форумы G20", - сказал он.

По его словам, что в отличии от России, Британия и союзники будут работать вместе, чтобы решить мировые проблемы.

Как сообщалось, лидеры стран "Большой двадцатки" на следующей неделе намерены осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжение РФ в Украину.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию. Вместо него отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Также стало известно, что президент США Джо Байден проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в понедельник, 14 ноября. Оба лидера обсудят ряд региональных и глобальных вопросов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше