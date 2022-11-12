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Мировые лидеры откажутся от общего фото на G20 из-за присутствия Лаврова, - СМИ

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Суббота 12 ноября 2022 10:28
Мировые лидеры откажутся от общего фото на G20 из-за присутствия Лаврова, - СМИ Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (kremlin ru)
Автор: Наталия Гурковская

Мировые лидеры не примут участие в официальном совместном фото во время встречи на саммите G20 на Бали на следующей неделе из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мировые лидеры традиционно стоят вместе для фотографирования в начале саммитов, являющихся источником интересной динамики, когда лидеры общаются и поздравляют друг друга на публике. Однако на саммите в Индонезии, который начнется в следующий вторник, фотографий не будет", - пишет издание.

И это несмотря на то, как пишет The Guardian, что президент РФ Владимир Путин заявил, что не будет на нем присутствовать, а вместо него будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров.

Как сообщалось, традиционная фотосессия всех участников на саммите G20 в рамках встречи министров иностранных дел стран-участниц также не состоялась из-за отказа некоторых министров иностранных дел фотографироваться совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

При этом тогда министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди пожали руки под выкрики "Когда вы прекратите войну?" и "Почему вы не прекратите войну?".

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