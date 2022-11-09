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Путина не будет на саммите G20. СМИ узнали, кто представит Россию

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Среда 09 ноября 2022 18:14
Путина не будет на саммите G20. СМИ узнали, кто представит Россию Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин откажется от участия на саммите G20. Кремль пытается оградить его от потенциальной напряженности на высоком уровне из-за развязавшейся войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, решение Путина позволит избежать конфронтаций, в том числе с президентом США Джо Байденом, который назвал главу Кремля военным преступником. Также российская сторона обеспокоена тем, что европейские лидеры будут избегать президента на саммите.

В то же время, Россия планирует отправить вместо Путина министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В марте Байден заявил о необходимости исключения России из G20 из-за вторжения на территорию Украины, что спровоцировало наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, а также вызвало опасения из-за ядерной эскалации.

Президент Индонезии Джоко Видодо отказался от предложения президента США, чтобы сохранить нейтральную позицию, однако пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского в качестве гостя.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский примет участие в саммите G20. По всей вероятности, глава государства присоединится онлайн.

Между тем, Видодо заявил, что Путин примет участие в саммите лидеров "если у него будет такая возможность". Но если у диктатора это не удастся, то президент Индонезии будет просить его присоединиться виртуально.

Агентство рассказывало все подробности возможной встречи лидеров стран на полях G20.

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