Путина не будет на саммите G20. СМИ узнали, кто представит Россию

Президент Российской Федерации Владимир Путин откажется от участия на саммите G20. Кремль пытается оградить его от потенциальной напряженности на высоком уровне из-за развязавшейся войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, решение Путина позволит избежать конфронтаций, в том числе с президентом США Джо Байденом, который назвал главу Кремля военным преступником. Также российская сторона обеспокоена тем, что европейские лидеры будут избегать президента на саммите.

В то же время, Россия планирует отправить вместо Путина министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В марте Байден заявил о необходимости исключения России из G20 из-за вторжения на территорию Украины, что спровоцировало наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, а также вызвало опасения из-за ядерной эскалации.

Президент Индонезии Джоко Видодо отказался от предложения президента США, чтобы сохранить нейтральную позицию, однако пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского в качестве гостя.