Китай заблокировал коммюнике саммита G20 c осуждением войны России против Украины, - FT

На встречах за закрытыми дверями по составлению коммюнике саммита G20 Китай решительно поддерживал Россию, препятствуя попыткам западных официальных лиц включить в него формулировки, осуждающие войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Не будет согласия о формулировках, осуждающих войну России против Украины", - заявил высокопоставленный немецкий представитель G20, повторив мрачные оценки других западных делегаций.

По данным издания, наиболее вероятным будет коммюнике G20, которое будет включать широкое, неконкретное заявление о том, что сейчас "не время для войны". Альтернативой будет совместное заявление 19 или 18 стран.

При этом люди, проинформированные о дискуссиях G20, говорят, что формулировки, осуждающие ядерную эскалацию, скорее всего, найдут одобрение.

На встречах министров финансов, иностранных дел и климата "Группы двадцати" в этом году не удалось выработать совместное коммюнике.

Президент РФ Путин не будет присутствовать лично на саммите G20, направив своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Таким образом, российские официальные лица остаются участниками официальных переговоров G20.