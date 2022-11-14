Подобных прецедентов еще не было. Программа саммита G20 до последнего неизвестна

"Повестка дня пока не разглашается. Более того, порядок выступлений на сессиях еще не объявлен даже делегациям. Завтра утром начинается саммит, нам обещают, что, возможно, в 19 часов дадут предварительный порядок спикеров на сессиях. То есть ни у одной делегации до сих пор нет информации ни о последовательности выступлений, ни итогового документа - они его до сих пор не видели. Это все еще где-то "варится", и, как говорят, подобных прецедентов еще не было", – отметил Гамянин.

По его словам, это связано с тем, что РФ нарушила все устоявшиеся правила. Гамянин объяснил, что оргкомитет G20 определил 24 октября как последний день регистрации делегаций для участия в саммите, а по состоянию на позавчера, то есть 12 ноября, Россия еще не была зарегистрирована.

"При регистрации делегации указывается, кто является ее главой. Это может быть и представитель страны, который будет выступать онлайн. То есть если главой делегации Украины является Президент Владимир Зеленский, и он будет выступать онлайн, то я, как единственный человек, который очно представляет Украину здесь, на Бали, не смогу выступать. Так что если россияне зарегистрируют Лаврова, как главу делегации, теоретически ему может быть предоставлено право выступать. Но как к этому отнесутся другие участники саммита? Ведь по сравнению с теми уважаемыми людьми, которые здесь присутствуют, он никто. То есть Россия сделала все, чтобы разрушить повестку дня, которую Индонезия заботливо выстраивала в течение полугода", - отметил посол Украины.