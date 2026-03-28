"Тот, кто с Орбаном - помогает Кремлю": Сикорский сделал резкое заявление

Поддержка политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прямо помогает стране-агрессору, поскольку он систематически блокирует инициативы ЕС по помощи Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в X.
По словам польского министра, позиция официального Будапешта создает существенные препятствия для европейского единства.
Сикорский отметил, что действия венгерского правительства имеют конкретные последствия для безопасности региона.
"Москва поддерживает Орбана, потому что он саботирует Европейский Союз, блокирует санкции и финансирование Украины", - подчеркнул глава МИД Польши.
Он также добавил, что в этом вопросе существует прямая зависимость, которую не стоит игнорировать при оценке действий европейских политиков.
"Поэтому тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве. Это действительно так просто", - заявил Сикорский.
Напомним, позиции действующего премьера Венгрии существенно пошатнулись на фоне предвыборной кампании. Недавно Виктора Орбана неожиданно освистали на митинге в городе Дьер, который ранее считался оплотом его партии. В ответ на протесты политик обвинил присутствующих в "работе на Украину".
В то же время социологические опросы свидетельствуют о падении рейтингов власти. Оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадяра нарастила отрыв от правящей коалиции до 23% среди активных избирателей, что может обеспечить ей конституционное большинство.
На фоне возможного проигрыша в Будапеште предполагают, что Орбан может не признать результаты выборов и прибегнуть к радикальным шагам для удержания власти, как он уже пытался сделать в 2006 году.