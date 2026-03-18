Орбан готовит план на случай поражения и может пойти на крайние шаги, - Politico

Выборы в Венгрии еще не состоялись, а в Будапеште уже обсуждают: согласится ли премьер Виктор Орбан признать результаты, если проиграет. После поражения 2006 года он вывел людей на улицы, но на этот раз может пойти еще дальше.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico , об этом рассказала бывший депутат от партии "Фидес" Жужанна Селени.

Орбан может не признать результат

Жужанна Селени - одна из первых членов "Фидес", которая впоследствии покинула партию - считает, что премьер способен пойти на крайние шаги.

"Если оппозиция получит лишь простое большинство, Орбан будет иметь много инструментов, чтобы сделать практически невозможным формирование нового правительства или даже созыв нового парламента", - заявила она.

Он может спровоцировать конституционный кризис и объявить чрезвычайное положение, считает политик.

Что показывают опросы

Данные социологов расходятся в зависимости от того, кто их проводил:

Независимые компании и близкие к "Тисе": Мадьяр опережает Орбана на 8-10 процентных пунктов.

Компании со связями с "Фидес" (в частности Институт Нежепонта и Центр основных прав): уверенное преимущество Орбана.

Как Орбан вел себя после поражений раньше

Последний раз "Фидес" проигрывал в 2006 году. Сначала Орбан признал поражение. Но через полгода - после утечки речи лидера социалистов, который признал, что солгал избирателям, - ситуация изменилась.

Законодатели "Фидес" воспользовались протестами: демонтировали барьеры вокруг парламента, чтобы толпа могла подойти к зданию. "Фидес вывела политику на улицы и преследовала правительство с помощью крайне обструкционной тактики в парламенте", - вспоминает Селени.

Она считает, что Орбан, скорее всего, повторит ту же схему. "Орбан может впоследствии очень усложнить жизнь Тисе в управлении", - сказала она.

Даже в случае победы оппозиция может столкнуться с серьезными препятствиями. Без двух третей голосов в парламенте "Тиса" не сможет провести большинство реформ.

Среди них - меры, которые требует Брюссель для размораживания около 18 миллиардов евро средств ЕС, заблокированных из-за нарушения верховенства права.

СМИ пишет, что Орбан, вероятно, не будет прямо заявлять о фальсификации выборов, потому что это повредит его шансам на политическое возвращение. Вместо этого он может оспаривать результаты в отдельных округах и подталкивать сторонников к уличным протестам.

"Чем больше вреда он сможет нанести новому правительству и подорвать его, тем больше у него шансов на дальнейшее политическое возвращение", - цитирует издание политолога Габора Току.

Ранее РБК-Украина сообщало, что рейтинги не отражают реальной картины - преимущество "Тисы" видно на уровне страны, но выборы решаются в одномандатных округах, где "Фидес" имеет глубоко укоренившиеся сети влияния в селах и малых городах.

Поэтому результат непредсказуем, и никто - даже эксперты - не знает, кто победит.