Орбан готовит план на случай поражения и может пойти на крайние шаги, - Politico

17:05 18.03.2026 Ср
3 мин
Орбан знает, как усложнить жизнь победителю в случае своего поражения
aimg Елена Чупровская
Орбан готовит план на случай поражения и может пойти на крайние шаги, - Politico Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)

Выборы в Венгрии еще не состоялись, а в Будапеште уже обсуждают: согласится ли премьер Виктор Орбан признать результаты, если проиграет. После поражения 2006 года он вывел людей на улицы, но на этот раз может пойти еще дальше.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом рассказала бывший депутат от партии "Фидес" Жужанна Селени.

Читайте также: Венгрия против Украины: Орбан обвинил Киев во вмешательстве в выборы

Орбан может не признать результат

Жужанна Селени - одна из первых членов "Фидес", которая впоследствии покинула партию - считает, что премьер способен пойти на крайние шаги.

"Если оппозиция получит лишь простое большинство, Орбан будет иметь много инструментов, чтобы сделать практически невозможным формирование нового правительства или даже созыв нового парламента", - заявила она.

Он может спровоцировать конституционный кризис и объявить чрезвычайное положение, считает политик.

Что показывают опросы

Данные социологов расходятся в зависимости от того, кто их проводил:

  • Независимые компании и близкие к "Тисе": Мадьяр опережает Орбана на 8-10 процентных пунктов.
  • Компании со связями с "Фидес" (в частности Институт Нежепонта и Центр основных прав): уверенное преимущество Орбана.

Как Орбан вел себя после поражений раньше

Последний раз "Фидес" проигрывал в 2006 году. Сначала Орбан признал поражение. Но через полгода - после утечки речи лидера социалистов, который признал, что солгал избирателям, - ситуация изменилась.

Законодатели "Фидес" воспользовались протестами: демонтировали барьеры вокруг парламента, чтобы толпа могла подойти к зданию. "Фидес вывела политику на улицы и преследовала правительство с помощью крайне обструкционной тактики в парламенте", - вспоминает Селени.

Она считает, что Орбан, скорее всего, повторит ту же схему. "Орбан может впоследствии очень усложнить жизнь Тисе в управлении", - сказала она.

Даже в случае победы оппозиция может столкнуться с серьезными препятствиями. Без двух третей голосов в парламенте "Тиса" не сможет провести большинство реформ.

Среди них - меры, которые требует Брюссель для размораживания около 18 миллиардов евро средств ЕС, заблокированных из-за нарушения верховенства права.

СМИ пишет, что Орбан, вероятно, не будет прямо заявлять о фальсификации выборов, потому что это повредит его шансам на политическое возвращение. Вместо этого он может оспаривать результаты в отдельных округах и подталкивать сторонников к уличным протестам.

"Чем больше вреда он сможет нанести новому правительству и подорвать его, тем больше у него шансов на дальнейшее политическое возвращение", - цитирует издание политолога Габора Току.

Ранее РБК-Украина сообщало, что рейтинги не отражают реальной картины - преимущество "Тисы" видно на уровне страны, но выборы решаются в одномандатных округах, где "Фидес" имеет глубоко укоренившиеся сети влияния в селах и малых городах.

Поэтому результат непредсказуем, и никто - даже эксперты - не знает, кто победит.

Тем временем Орбан превратил заявление Зеленского в предвыборный инструмент - но на этот раз избиратели могут уже не повестись на привычную риторику. Премьер Венгрии годами строил нарратив: "я защищаю Венгрию от внешних врагов".

Заявление Зеленского об "адресе" легло в эту схему идеально - провластные медиа сразу подали его как доказательство угрозы со стороны Украины. Но избиратели слышали это уже много раз, и эксперты говорят, что эффект ослабевает.

Будет ли миссия ЕС на "Дружбу": в МИД дали четкий ответ
Будет ли миссия ЕС на "Дружбу": в МИД дали четкий ответ
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО