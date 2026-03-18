Орбан готовит план на случай поражения и может пойти на крайние шаги, - Politico
Выборы в Венгрии еще не состоялись, а в Будапеште уже обсуждают: согласится ли премьер Виктор Орбан признать результаты, если проиграет. После поражения 2006 года он вывел людей на улицы, но на этот раз может пойти еще дальше.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом рассказала бывший депутат от партии "Фидес" Жужанна Селени.
Орбан может не признать результат
Жужанна Селени - одна из первых членов "Фидес", которая впоследствии покинула партию - считает, что премьер способен пойти на крайние шаги.
"Если оппозиция получит лишь простое большинство, Орбан будет иметь много инструментов, чтобы сделать практически невозможным формирование нового правительства или даже созыв нового парламента", - заявила она.
Он может спровоцировать конституционный кризис и объявить чрезвычайное положение, считает политик.
Что показывают опросы
Данные социологов расходятся в зависимости от того, кто их проводил:
- Независимые компании и близкие к "Тисе": Мадьяр опережает Орбана на 8-10 процентных пунктов.
- Компании со связями с "Фидес" (в частности Институт Нежепонта и Центр основных прав): уверенное преимущество Орбана.
Как Орбан вел себя после поражений раньше
Последний раз "Фидес" проигрывал в 2006 году. Сначала Орбан признал поражение. Но через полгода - после утечки речи лидера социалистов, который признал, что солгал избирателям, - ситуация изменилась.
Законодатели "Фидес" воспользовались протестами: демонтировали барьеры вокруг парламента, чтобы толпа могла подойти к зданию. "Фидес вывела политику на улицы и преследовала правительство с помощью крайне обструкционной тактики в парламенте", - вспоминает Селени.
Она считает, что Орбан, скорее всего, повторит ту же схему. "Орбан может впоследствии очень усложнить жизнь Тисе в управлении", - сказала она.
Даже в случае победы оппозиция может столкнуться с серьезными препятствиями. Без двух третей голосов в парламенте "Тиса" не сможет провести большинство реформ.
Среди них - меры, которые требует Брюссель для размораживания около 18 миллиардов евро средств ЕС, заблокированных из-за нарушения верховенства права.
СМИ пишет, что Орбан, вероятно, не будет прямо заявлять о фальсификации выборов, потому что это повредит его шансам на политическое возвращение. Вместо этого он может оспаривать результаты в отдельных округах и подталкивать сторонников к уличным протестам.
"Чем больше вреда он сможет нанести новому правительству и подорвать его, тем больше у него шансов на дальнейшее политическое возвращение", - цитирует издание политолога Габора Току.
Ранее РБК-Украина сообщало, что рейтинги не отражают реальной картины - преимущество "Тисы" видно на уровне страны, но выборы решаются в одномандатных округах, где "Фидес" имеет глубоко укоренившиеся сети влияния в селах и малых городах.
Поэтому результат непредсказуем, и никто - даже эксперты - не знает, кто победит.
Тем временем Орбан превратил заявление Зеленского в предвыборный инструмент - но на этот раз избиратели могут уже не повестись на привычную риторику. Премьер Венгрии годами строил нарратив: "я защищаю Венгрию от внешних врагов".
Заявление Зеленского об "адресе" легло в эту схему идеально - провластные медиа сразу подали его как доказательство угрозы со стороны Украины. Но избиратели слышали это уже много раз, и эксперты говорят, что эффект ослабевает.