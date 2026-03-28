"Той, хто з Орбаном - допомагає Кремлю": Сікорський зробив різку заяву

Проблеми Орбана всередині Угорщини

Нагадаємо, позиції чинного прем'єра Угорщини суттєво похитнулися на тлі передвиборчої кампанії. Нещодавно Віктора Орбана несподівано освистали на мітингу у місті Дьєр, яке раніше вважалося оплотом його партії. У відповідь на протести політик звинуватив присутніх у "роботі на Україну".

Водночас соціологічні опитування свідчать про падіння рейтингів влади. Опозиційна партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра наростила відрив від правлячої коаліції до 23% серед активних виборців, що може забезпечити їй конституційну більшість.

На тлі можливого програшу в Будапешті припускають, що Орбан може не визнати результати виборів та вдатися до радикальних кроків для утримання влади, як він уже намагався зробити у 2006 році.