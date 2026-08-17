Топ-менеджеры Зеленского: кто влияет на президента и за что они отвечают

Главное: Перераспределение власти: После отставки Андрея Ермака монополия на влияние исчезла, а его функционал разделили между собой ключевые фигуры из окружения Владимира Зеленского.

После отставки Андрея Ермака монополия на влияние исчезла, а его функционал разделили между собой ключевые фигуры из окружения Владимира Зеленского. Роль Арахамии и Умерова: Давид Арахамия отвечает за внутренню политику, работу Рады и неформальную дипломатию, а глава СВР Рустем Умеров главным образом отвечает за неофициальные переговоры с Западом и не только.

Давид Арахамия отвечает за внутренню политику, работу Рады и неформальную дипломатию, а глава СВР Рустем Умеров главным образом отвечает за неофициальные переговоры с Западом и не только. Положение Буданова: Глава ОП Кирилл Буданов окончательно завершил "притирку" с президентом и выстраивает связи в Раде, хотя его электоральные позиции просели из-за роста рейтинга Михаила Федорова.

Глава ОП Кирилл Буданов окончательно завершил "притирку" с президентом и выстраивает связи в Раде, хотя его электоральные позиции просели из-за роста рейтинга Михаила Федорова. Непубличные центры влияния: На решения и график президента существенно влияют его советник Дмитрий Литвин и многолетняя помощница Мария Левченко, а "золотым правом вето" обладает первая леди Елена Зеленская.

На решения и график президента существенно влияют его советник Дмитрий Литвин и многолетняя помощница Мария Левченко, а "золотым правом вето" обладает первая леди Елена Зеленская. Главный принцип команды: В окружении президента сохраняется жесткое правило – работать исключительно на Зеленского; попытки вести собственную политическую игру приводят к отставке или даже хуже.

"Президент может сказать кому-то из наших, типа "ну, я тебе как другу говорю…" – но понятно, что он с ним на рыбалку не ездит", – говорит РБК-Украина один из политиков из ближнего круга Зеленского о том, есть ли у президента друзья. И вспоминает сказанные Зеленским в разгар Миндичгейта слова: "Президент не может иметь друзей".

Тогда, в середине ноября прошлого года Зеленский имел ввиду самого Тимура Миндича, но вскоре общее внимание переключится на еще одного президентского "друга" (или просто друга – без кавычек) – Андрея Ермака.

"Он пришел со мной и он уйдет со мной", – говорил Зеленский о Ермаке еще до начала большой войны.

Увольнение главы Офиса в конце прошлой осени мгновенно создало вокруг Зеленского вакуум влияния, настолько всеохватювающей была активность многолетнего главы ОП: от постоянного физического нахождения рядом с Зеленским до кураторства всевозможных военных и невоенных инициатив президента.

Вакуум влияния со временем заполнили другие топ-соратники Зеленского, процесс, естественно, происходил небезконлфиктно. "Все дружили против Ермака, он в этом плане всех объединял. Когда его не стало, все начали понемногу дружить друг против друга", – такую мысль РБК-Украина за последние месяцы неоднократно слышало от близких к Зеленскому людей.

Ближайшее окружение Владимира Зеленского (инфографика: РБК-Украина)

Дополнительно ситуацию встряхнула недавняя кадровая перезагрузка правительства, зацепившая и другие госструктуры и спровоцировавшая вторую за время большой войны серию уличных протестов.

РБК-Украина подробно рассказывает, кто сейчас находится в ближайшем круге Зеленского, чем эти люди занимаются, и как они влияют на президента.

Арахамия: директор парламента и не только

С уходом Ермака исчезла и неофициальная должность "вице-президента", которую он по факту занимал – об этом говорят РБК-Украина все без исключения собеседники в верхушке украинской власти. Вакантное поле влияния оказалось разделено между несколькими "топ-менеджерами" и другими приближенными к Зеленскому людьми, более и менее влиятельными.

Среди них источники издания особо выделяют главу фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамию. В свое время именно он считался неофициальным лидером всей антиермаковской "фронды". Тем не менее сейчас между ними все вполне гладко, говорят изданию информированные люди.

Арахамия у Зеленского является главным ответственным за внутреннюю политику. В медиа ранее появлялась информация о том, что именно глава парламентских "слуг" стоит за недавней перезагрузкой правительства.

Впрочем, источники РБК-Украина уверяют, что Арахамия хоть и принимал активное участие в кадровых процессах, но при этом играл в них не главную роль.

Новый премьер Сергей Корецкий – не его креатура. "Никто Корецкого Зеленскому не "принес", президент сам его давно заприметил в "Нафтогазе" или даже раньше", – говорит РБК-Украина собеседник в окружении главы государства.

Впрочем, в результате перезагрузки Кабмина Арахамия смог получить "своего" министра – главу Минветеранов Виталия Кима, источники в парламенте также говорят о его роли в назначении нардепа Виталия Безгина министром по делам общин, территорий и ВПЛ, а также Андрея Бутенко – министром образования.

Давид Арахамия (фото: Getty Images)

В кулуарах многие связывают с Арахамией и самое резонансное кадровое решение – увольнение министра обороны Михаила Федорова. Версия выглядит достаточно правдоподобной с учетом того, что задолго до всех ротаций между ними были весьма натянутые отношения, о чем подробно писало РБК-Украина.

В окружении Федорова РБК-Украина ранее также намекали на причастность Арахамии к его увольнению. "У нас многие люди со временем прирастают к креслу, и считают, что это кресло – их. Что к ним обращаются и с ними носятся потому, что это они такие особенные, а не потому, что они занимают определенную должность", – отвечает на это собеседник в окружении главы фракции СН.

Как рассказывает один из близких к Арахамии нардепов, тот считает, что в свое время "Ермака сгубили кадры". "Когда ты пытаешься назначить всех и везде, потом же ты за всех этих людей и отвечаешь. Потому сейчас кадровая функция АБ (Ермака, - ред.) по факту рассредоточена", – говорит он.

Еще один близкий к главе парламентских "слуг" собеседник добавляет, что сейчас Арахамии приходится и вводить в курс дела некоторых новых министров.

"У нас же министры – как правило, не политики, и не понимают правил политики. Давиду приходится объяснять, как все работает, что надо быть публичными, как надо работать с парламентом, какие там внутренние течения и так далее", – говорит собеседник.

Как и все время с 2019 года Арахамия ответственен и за общую функциональность Верховной Рады, по сути, занимая неофициальную должность "директора парламента", существовавшую при нескольких президентах.

"У него мандат на парламент, это, по сути, его среда, но от него и ожидания больше, чем от Ермака, который занимался только союзными нам депутатскими группами. А теперь на Давиде – и "Слуга", и все остальные, чтобы были голоса", – говорит собеседник издания в парламенте.

По информации РБК-Украина, Арахамия занимается не только работоспособностью нынешнего созыва парламента, но и заблаговременно выстраивает "под Зеленского" конструкцию созыва следующего. Естественно, пока все расклады очень предварительны – поскольку пока не проглядываются ни перспективы конца войны, ни, соответственно, самих выборов. Да и настроения в обществе к моменту окончания войны могут – и наверняка будут – заметно отличаться от нынешних.

Тем не менее, предварительная конфигурация Рады, в которой точно уже не будет никакого монобольшинства, выглядит примерно так: условная "Партия Зеленского", еще более условная "партия Буданова" плюс ситуативно один из проектов, где могут быть интересы Арахамии. При удачном стечении обстоятельств в такой конфигурации может сложиться новая коалиция.

Помимо этого, на Арахамии лежит и значительная часть переговорного трека. В какой-то мере публичного – например, он был в составе украинской делегации на последних встречах с Дональдом Трампом в Анкаре и Вашингтоне. Но гораздо в большей мере глава президентской фракции занимается неофициальной и непубличной дипломатией.

"В какой-то мере тут мандат у Давида даже пошире, чем у Ермака. У того были всякие рабочие группы, саммиты мира и прочее. А у Давида – поехать туда, поговорить с тем, внезапно объявиться тут, довоговориться там. По сути, реальная, а не официозная дипломатия с "нотами" и "заявлениями", – говорит близкий к Арахамии парламентарий.

Умеров: разведчик-переговорщик

В этой неофициальной дипломатии Арахамии часто составляет компанию Рустем Умеров, которого собеседники РБК-Украина единодушно записывают в число самых близких к Зеленскому людей.

Только за последние четыре года Умеров успел поруководить Фондом госимущества, Министерством обороны, Советом нацбезопасности и обороны, а недавно возглавил Службу внешней разведки.

Последнее назначение вызвало, наверное, больше всего скепсиса в СМИ и особенно в соцсетях, мол, где Умеров и где разведка. Снова появились разговоры о том, что Умерова прочили на вновь вакантную должность посла Украины в Америке.

Рустем Умеров на заседании "Рамштайна" с министрами обороны Британии и Германии (фото: Getty Images)

Но если в прошлом году, во время предпоследней перезагрузки правительства, такие планы действительно были, то сейчас, как уверяют собеседники РБК-Украина, никто отправлять Умерова в Вашингтон не собирался.

"В таком случае он был бы завязан только на одной стране, и ему пришлось бы "потерять" кучу других направлений, которыми он занимается. Это и Ближний Восток, и Е3 (Великобритания, Франция, Германия, - ред.), и Нордик-Балтика, и контакты по линии NSA (советников по нацбезопасности, - ред.)", – говорит собеседник в окружении Умерова.

Другой соратник нового главы СВР убеждает РБК-Украина, что он вполне подходит на эту должность. "Службу точно надо оживлять, чтобы она приносила больше результатов. У Рустема есть большое преимущество – прямой доступ к президенту, если надо будет оперативно решить какой-то вопрос", – говорит он.

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При этом все, с кем РБК-Украина обсуждало Умерова и его новое назначение, уверены: и на этом посту он огромную долю времени будет уделять поездкам и контактам с партнерами Украины, в первую очередь, на дипломатическом треке, но не только. Так, Умеров, наряду с Арахамией и "официальными" переговорщиками занимается регулярными контактами со США, в частности, Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, обсуждает с ними разнообразные "мирные планы", способы окончания войны и т.д.

Помимо этого, как рассказывают в окружении Умерова, среди прочего он занимается и поиском вооружений для Украины, в том числе по непубличным схемам – когда "официальная" поставка от какой-то страны невозможна.

В любом случае, едва ли на посту главы СВР он задержится очень надолго. "Как минимум, есть надежда, что он сможет активизировать СВР и передать ее преемнику", – говорит один из собеседников издания.

Буданов: партнер во время кризиса

Среди ключевых фигур в окружении Зеленского, безусловно, и глава его Офиса Кирилл Буданов. О том, как непросто проходила "притирка" между президентом и новым главой ОП РБК-Украина ранее подробно писало (дело даже доходило до кулуарных слухов о возможном увольнении Буданова).

Сейчас же все собеседники издания уверяют, что "притирка" окончательно завершилась, и Буданов на обозримое будущее точно остается в команде Зеленского. При этом источники в ОП описывают их сегодняшние отношения как "хорошие" и "конструктивные".

В целом Буданову удалось выстроить со многими фигурами во властной "верхушке" если не партнерские, то по крайней мере нейтральные взаимоотношения. За единственным исключением – это и.о. главы СБУ Александр Поклад. Напряжение между ним и руководителем ОП сохраняется.

"Знаете, в чем разница между разведкой и контрразведкой? Разведка ищет друзей, а контрразведка – врагов. Буданов – все же из первой категории", – отметил один из собеседников РБК-Украина.

Кирилл Буданов (фото: president.gov.ua)

Буданов и далее ведет различные направления работы ОП, к примеру, политику национальной памяти, которой в последнее время уделяется много внимания.

"Где-то его подключают, например, во время мозгового штурма о том, что делать с "картонным майданом". А где-то, как с перезагрузкой правительства, его вообще не привлекали. Хотя с поиском голосов он помог", – рассказывает информированный собеседник издания.

Другой же источник издания в ОП говорит, что в консультациях по перезагрузке Кабмина Буданов все же участие принимал.

За последние месяцы Буданов начал выстраивать отдельную линию контактов с парламентом, об этом РБК-Украина неоднократно слышало и от самих нардепов. По версии некоторых, в перспективе это могло бы привести даже к перехвату контроля над парламентом (или как минимум, "Слугой народа") у Арахамии, хотя другие собеседники в Раде такой сценарий отрицают.

При этом Буданов стал одним из невольных пострадавших от перезагрузки правительства и стремительного взлета экс-министра обороны Михаила Федорова.

Буквально за считанные дни тот с нескольких процентов взлетел в топы президентских рейтингов. Согласно опросу группы "Рейтинг" от 5-6 августа, Федоров набрал 12,5% поддержки избирателей. Причем по мнению одного из "слуг", хорошо владеющего социологией, ожидать столь же резкого спада рейтинга Федорова точно не стоит. В это же время рейтинг Буданова опустился с 12-13% поддержки до 7,9% в том же августовском опросе "Рейтинга" – часть его электората, похоже, перетекла к Федорову.

"Думаю, на фоне падения рейтингов он еще больше дрейфонет к нам и закрепится пока в роли "младшего партнера", – прогнозирует собеседник в окружении Зеленского.

Впрочем, по его словам, падение поддержки среди избирателей в результате июльского кризиса для главы ОП компенсировалось ростом доверия со стороны своего непосредственного руководителя – Буданов во время кадровой чехарды не пытался ловить рыбу в мутной воде и плести какие-то интриги. И это заметили и оценили.

Еще один источник издания в ОП отметил, что Федоров "подъел" не только электоральные рейтинги Буданова, но и понемногу – остальных.

"И несмотря на то, что в этих показателях у Буданова есть спад, показатели доверия к нему, что немаловажно, остались прежними. Учитывая, что никаких выборов в близкой перспективе не просматривается, то показатель электоральных симпатий в соцопросах сейчас не особо информативный", – говорит собеседник.

Линейные менеджеры

Помимо этих, относительно универсальных менеджеров, в окружении Зеленского есть и ряд более "линейных" менеджеров, с четкими сферами ответственности.

К примеру, ближайшим советником Зеленского в военных вопросах является замглавы ОП Павел Палиса. Он присутствовал на многочисленных встречах Зеленского с комбригами и прочими топ-военными, когда обсуждался вопрос смены главнокомандующего и главы Генштаба. По словам источника РБК-Украина, Палиса также рассматривался как кандидат в послы в США (впрочем, другие источники издания впоследствии отрицали такую возможность).

Еще интереснее обстоят дела у другого замглавы ОП, ответственного за силовой блок – Олега Татарова. Еще пару месяцев назад один из информированных собеседников РБК-Украина описывал положение Татарова как "закат эпохи".

"В какой-то момент Ермак испугался роста влияния Татарова, начал ему палки в колеса ставить. Так появился генпрокурор Кравченко, хотя Татаров продвигал своего человека. Но и Кравченко сразу был человеком Ермака, потом больше стал полунезависимый такой. А система по силовикам работает, если у тебя есть замкнутый цикл: силовой орган, следствие, суд. У Олега сейчас осталась, наверное, треть "ментов" и ГБР, у которого не хватает возможностей, разве что попугать", – объяснял тогда собеседник.

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В этом плане смена главы Офиса президента в каком-то смысле сыграла Татарову на руку, по словам одного из собеседников, "он стал свободнее себя чувствовать, где-то увидел возможность – своих губернаторов смог подсунуть, с Будановым потом нашел общий язык". С другой стороны, источник в одной из силовых структур заверил РБК-Украина, что после смены главы ОП "Татарова уже не так беспрекословно слушают".

Олег Татаров (фото: Национальная полиция Украины)

В ходе кадровой перезагрузки правительства Татаров получил неожиданный бонус – и.о. главы Нацполиции стал считающийся близкий к нему Максим Цуцкиридзе.

Впрочем, в день назначения того на освободившееся место (глава Нацпола Иван Выговский возглавил МИД) один из источников РБК-Украина на Банковой говорил, что Цуцкиридзе будет лишь временно исполняющим обязанности. Однако, как показывает практика, люди в таком статусе нередко остаются начальниками очень надолго.

Татаров, помимо прочего, имеет отношение и к парламентским делам. "Он помогает решать вопросы, которые возникают у депутатских групп, а там понятно какие вопросы – бизнесово-силовые, скажем так", – говорит собеседник РБК-Украина в Раде.

Но в целом, за парламент, помимо Арахамии, отвечают и те, кому это положено по должности: спикер Руслан Стефанчук и его первый заместитель Александр Корниенко.

Они тоже входят в ближний круг, или же "старую гвардию" Зеленского, которая прошла с ними все эти годы, начиная с кампании 2019-го. И, как рассказывают все собеседники издания, после отставки Ермака Зеленский стал намного чаще напрямую общаться со своими старыми товарищами – ранее экс-глава ОП выступал в роль полунепроницаемого фильтра.

Помимо собственно Рады, Стефанчук занимается и межпарламентской дипломатией. "Он с кучей других спикеров все время на связи в Вотсапе, поддерживает контакт, придумал этот "Парламентский саммит Крымской платформы". Оно помогает, они тогда в своих парламентах и голосуют легче за выделение всякой помощи нам", – говорит близкий к Стефанчуку нардеп.

Кроме того, как писало РБК-Украина, Стефанчуку принадлежит и идея создания Национального пантеона, которую он презентовал еще в 2018 году. Но тогда не встретил особого понимания – тогдашнее мировоззрения Зеленского и его окружения было еще не готово к подобным идеям.

Корниенко, помимо собственно парламентских дел, с декабря прошлого года снова возглавляет партию "Слуга народа" (хотя, по информации РБК-Украина, сейчас Зеленский партийным делам уделяет намного меньше внимания, чем раньше). Кроме того, он отвечает за подготовку к выборам, возглавляя соответствующую рабочую группу. Впрочем, из-за того, что перспективы выборов снова сдвинулись за горизонт, реальной работы группа сейчас не ведет.

Александр Корниенко и Руслан Стефанчук (фото: rada.gov.ua)

"Это пока что площадка для озвучивания хотелок по выборам. А когда уже дойдет до самих выборов – то и для их обсуждения, что реально сделать, а что нет. Но, конечно, в более узком кругу, чем сейчас", – объясняет один из нардепов.

Помимо этого, Корниенко отвечает и за региональную политику, в тесном сотрудничестве с профильным замглавы ОП Виктором Микитой.

По должности в круг ближайших топ-менеджеров Зеленского вошел и новый премьер Сергей Корецкий. Делать выводы о его работе пока рано, но все опрошенные изданием собеседники в президентском окружении им пока довольны.

"Корецкий набирает обороты, например, возникла проблема с блокадой портов – он оперативно пришел к президенту, взял с собой военных, дал общую картину, пути решения и т.д", – рассказывает один из них.

В текущей системе власти Зеленского формальная должность может быть не определяющей. Так, все собеседники издания единодушно причислили к числу наиболее влиятельных лиц в окружении президента его советника Дмитрия Литвина.

"Дима каждый день проводит с президентом несколько часов, он присутствует на встречах, докладах, потом из этого синтезирует вечернее обращение. Но когда ты в курсе всего, что происходит, у тебя уже другой уровень влияния. Это уже не просто про обращения", – объясняет один из источников издания.

Дмитрий Литвин с президентом (фото: president.gov.ua)

Помимо обращений, Литвин также является, по сути, антикризисным менеджером или спин-доктором Зеленского, отвечает за стратегические коммуникации. Иногда – предлагает отдельные кадровые решения, вроде назначения на пост замглавы Минобороны правозащитницы Любови Галан, которую уважают в среде прогрессивной общественности (хотя впервые кандидатуру Галан озвучивал еще Федоров, именно Литвин помог назначению состояться уже после смены министра, добавляет источник издания).

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"Дима, возможно, слишком преувеличивает роль соцсетей, но из всех, кто был – самый лучший вариант, хотя к нему очень разное отношение, в том числе в медиа-тусовке, он тоже многих не любит. Он и голос Зеленского, и смыслы, он эти чаты с журналистами придумал, и вообще "за коммуникацию", – говорит один из собеседников РБК-Украина.

Одна из самых непубличных личностей, входящих в ближний круг Зеленского – его давняя, еще со времен "Квартала-95" помощница Мария Левченко, которая фактически управляет графиком президента.

Как рассказывает один из источников РБК-Украина, у нее есть мандат предлагать Зеленскому встречи с различными чиновниками, депутатами и прочими деятелями из разных сфер. Но тут многое зависит от личных отношений с Левченко – чтобы получать фидбек о том, насколько та или иная встреча заинтересовала президента, когда она может состояться и т.д.

Кроме того, у Левченко есть условная микро-группа в "Слуге народа" – ее родная сестра Наталья и пара старых "кварталовцев". Но каких-то самостоятельных игр Левченко не ведет, уверяет собеседник.

"Маша – сильный игрок. Она с Зеленским уже лет 17, во всем разбирается, знает все интриги в режиме реал-тайм. Во время каких-то внутренних конфликтов в команде часто пыталась как-то сглаживать углы", – рассказывает РБК-Украина другой человек из ближнего круга президента.

Жена и друзья

"Разве что Шефир", – так несколько собеседников издания ответили на вопрос, остались ли у президента какие-то близкие друзья. Впрочем, многолетний старший товарищ по "Кварталу", а позже помощник Зеленского в ОП уже давно отошел от дел. Но иногда люди из президентского окружения его все же видят, например, на футболе.

"С одной стороны, да, Зеленский за эти годы Шефира уже "перерос". С другой стороны, думаю, он мог бы полезен. У него мудрый, рассудительный взгляд на вещи, он бы где-то балансировал", – рассуждает один из собеседников издания.

Что касается более одиозного друга – того же Андрея Ермака – то все источники РБК-Украина уверяют, что сейчас он никакого реального влияния на президента не имеет, вопреки настойчивым нарративам в СМИ и соцсетях. Хотя допускают, что какое-то общение между ними сохраняется.

"Ермак, наверное, и дальше президенту что-то подсказывает. Но это "бутиково", не в промышленных масштабах. К кадровой перезагрузке Ермак точно отношения не имел. С другой стороны, ему никто не мешает вести эту его адвокатскую деятельность, помогли ему деньги на заставу собрать. Вообще, после Богдана (экс-главы ОП Андрея Богдана) начальник ввел такой принцип: если уже расставаться, то так, чтобы не поубивать друг друга потом в процессе", – рассказывает собеседник в близком окружении Зеленского.

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В таких условиях настоящей отдушиной для президента, говорят его приближенные, является семья, и в частности первая леди Елена Зеленская. Публично она никогда не лезла в политику, но степень ее влияния на супруга не стоит недооценивать.

Именно с ее поддержкой несколько собеседников издания связывают то, что так долго на своем месте продержался министр образования и науки Оксен Лисовой. Хотя депутаты хотели уволить его не первый год, удалось это сделать только при общей перезагрузке Кабмина.

Первая леди Елена Зеленская с президентом (фото: Getty Images)

Елена Зеленская может и помочь карьерному росту отдельных приглянувшихся ей чиновников. Например, Николая Калашника, который за несколько лет прошел путь от главы Дарницкой РГА до главы Киевской областной военной администрации, а в июле – до министра восстановления, инфраструктуры и транспорта.

"Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею – вполне. У нее, скажем так, "золотое право вето", – говорит собеседник в окружении Зеленского. Другой источник издания подчеркивает, что в какие-то собственные игры Елена Зеленская не играет.

"За все эти семь лет ни разу от нее не видел какой-то интриги или "мутки", она вообще не про это. Она балансирует президента, по крайней мере, насколько его можно сбалансировать", – резюмирует еще один собеседник РБК-Украина в "Слуге народа".

***

За время каденции Зеленского многие люди в его окружении катались на американских горках, в обоих направлениях. В 2019-ом едва ли кто-то мог представить, что малозаметный член команды Андрей Ермак дорастет до титула "вице-президента". Или что "ухо президента" Андрей Богдан в итоге попадет под санкции. Тем более – что переживавший золотое время олигарх Игорь Коломойский вообще окажется за решеткой на годы.

Неизменным оставался один подход – в президентской команде, в отличие от "Квартала", может быть только одна звезда. "Если ты в команде Зеленского, ты работаешь на Зеленского, а не на себя", – эту фразу РБК-Украина за последние годы слышало много раз, от членов той самой команды разного уровня.

Нарушители этого правила, или просто те, кто волей случая получал слишком большую поддержку в народе, или же начинал играть в какие-то собственные игры, в команде долго не задерживались. Культовая в политических кругах формулировка, с которой Леонид Кучма в свое время уволил с премьерского поста Евгения Марчука – "за формирование собственного политического имиджа" – оказалась применима и в новейшую эпоху. Пусть на этот раз не публично.

Но подобный подход имеет и обратную сторону. Президент несет абсолютную ответственность и за все происходящее в стране, в тылу и на фронте, и за всех людей, которых он к себе приблизил и наделил полномочиями. А окружение утянуло на дно не одного топ-политика. Об этом Зеленскому могли бы рассказать и другие его предшественники на посту.

Вопросы-ответы:

– Кто после увольнения Андрея Ермака отвечает за внутреннюю политику и кадры?

Основной объем задач по внутренней политике, и контролю за парламентом взял на себя глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Кадровая функция Ермака рассредоточена между рядом игроков.

– Какую роль в новой системе власти играет глава СВР Рустем Умеров?

Умеров сфокусирован на непубличной дипломатии, контактах с ключевыми международными партнерами и поиске альтернативных каналов поставки вооружений.

– Изменилось ли положение Кирилла Буданова в Офисе президента?

Глава ОП окончательно наладил рабочие отношения с президентом и выстраивает коммуникацию с депутатами Рады. У Зеленского видят его в качестве "младшего политического партнера".

– Кто определяет информационную повестку и график Владимира Зеленского?

Стратегической коммуникацией, антикризисными мерами и вечерними обращениями занимается советник Дмитрий Литвин, а оперативное управление графиком и встречами ведет Мария Левченко.

– Влияет ли Елена Зеленская на принятие кадровых и политических решений?

Первая леди не ведет собственных политических игр, но обладает неформальным "золотым правом вето", способным заблокировать нежелательные инициативы или кадровые решения.