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Ермаку изменили меру пресечения: что решил суд

14:07 10.08.2026 Пн
3 мин
В суде Ермаку помогли письма от военных
aimg Елена Чупровская
Ермаку изменили меру пресечения: что решил суд Фото: бывший глава Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
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Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку и позволил еще шире передвигаться по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Что именно изменил суд

В понедельник, 10 августа, следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство защитников Андрея Ермака.

Речь идет о подозреваемом в легализации имущества, полученном преступным путем при строительстве частного коттеджного городка под Киевом.

Ранее Ермак не имел права оставлять без разрешения следователя, прокурора и суда границы Киева и Киевской области. Теперь список разрешенных территорий значительно расширили.

"Да, обязанность не оставлять без разрешения следователя, прокурора и суда г. Киева и Киевской области заменена обязанностью не оставлять без такого разрешения границы г. Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей с возможностью транзита через другие области", - отметили в САП.

Почему суд принял такое решение

Предпосылкой для обращения защиты в суд стало одновременное поступление в САП и НАБУ нескольких схожих по содержанию писем от командиров воинских частей. Они писались в интересах подозреваемого.

Защита обосновывала необходимость выезда в дополнительные области участием Ермака в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим.

В САП сообщили, что прокурор возражал против удовлетворения ходатайства. Обоснование таково: обязанности, ранее возложенные на подозреваемого, не мешали реализации проекта, ведь в нем он выступает руководителем, а не адвокатом, который непосредственно оказывает правовую помощь.

Дело Ермака

Напомним, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют дело о возможном отмывании средств во время строительства элитного коттеджного городка в селе Козин в Киевской области.

По версии следствия, по схеме могли легализовать около 460 миллионов гривен . Прокуроры считают, что к деятельности организованной группы мог быть причастен и экспредседатель Офиса президента.

Как установили детективы, в 2020 году тогдашний министр развития общин и территорий Алексей Чернышев инициировал строительство частного коттеджного комплекса со спа-зоной. К проекту как соинвесторам он, по данным следствия, привлек лиц, оказывавших влияние на политические и экономические процессы в государстве.

Строительство осуществлялось через жилищно-строительный кооператив, который контролировал бывший вице-премьер-министр. Финансирование поступало из нескольких источников: от подконтрольных компаний с признаками фиктивности и наличными от структур, которые связывает следствие с коррупционными схемами в энергетике.

Среди подозреваемых по делу, кроме Андрея Ермака: Алексей Чернышев, бизнесмен Тимур Миндич и еще четыре человека. Сам Ермак отрицает все обвинения.

Действия фигурантов квалифицировали за легализацию имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.

Между тем, 19 мая стало известно, что при Андрее Ермаке внесли залог в полном объеме - 140 миллионов гривен, после чего его выпустили из СИЗО под процессуальные обязательства.

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