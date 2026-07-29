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В Минобороны появился заместитель по сохранению человеческого капитала

21:14 29.07.2026 Ср
2 мин
За что будет отвечать новый заместитель?
aimg Мария Науменко
В Минобороны появился заместитель по сохранению человеческого капитала Фото: заместитель министра обороны Украины по сохранению человеческого капитала Любовь Галан (facebook.com/liubov.halan)
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Правозащитницу Любовь Галан назначили заместителем министра обороны по сохранению человеческого капитала. Она будет отвечать за новое направление работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как сообщил исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара, в сферу ответственности Любови Галан войдут:

  • эффективное комплектование сил обороны;
  • карьерное развитие военнослужащих;
  • социальная защита военных и их семей;
  • подготовка личного состава;
  • медицинское обеспечение военнослужащих;
  • усовершенствование нормативной базы, определяющей права и обязанности военных и защищать их от произвола.

Кроме того, она будет работать над усовершенствованием нормативной базы, которая определяет права и обязанности военных, а также обеспечит их защиту от возможных злоупотреблений.

По словам Хмары, Любовь Галан имеет значительный опыт в области защиты прав военнослужащих. Она соучредительница и руководила Правозащитным центром для военнослужащих "Принцип".

"Ее опыт важен для системных изменений, которые должны испытывать военные", - подчеркнул исполняющий обязанности министра обороны.

Он добавил, что главной целью кадровых изменений является создание более эффективной системы работы Министерства обороны, которая будет реагировать быстрее на потребности Сил обороны Украины.

Напомним, Кабинет Министров такженазначил Сергея Боева заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Он будет отвечать за развитие сотрудничества с международными партнерами, реализацию совместных проектов, взаимодействие с ЕС и НАТО, а также привлечение финансирования, поставки вооружения и поддержку развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

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