Богдан отреагировал на санкции СНБО от Зеленского

17:40 05.05.2026 Вт
Экс-соратник президента начинает собственное адвокатское расследование
aimg Дмитрий Левицкий
Богдан отреагировал на санкции СНБО от Зеленского Фото: Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента (Getty Images)
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан отреагировал на применение санкций СНБО против него. Соответствующий указ 2 мая подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеозаявление на странице Богдана в Facebook.

Как утверждает Богдан, санкции СНБО были применены против него за "распространение среди журналистики" так называемых "пленок Миндича". Речь идет о записях разговоров бизнесмена Тимура Миндича по коррупционному делу под названием "Мидас".

"Сложная конструкция по опубликованию коррупционных разговоров должностных лиц спрятана за юридической фразой "за системную дискредитацию высшего руководства государства", - подчеркнул он.

По словам экс-главы Офиса президента, он начинает собственное адвокатское расследование, чтобы выяснить все обстоятельства принятия решения о санкциях против него.

"Обещаю, все должностные лица, которые имели отношение к совершению этого преступления или определенным образом противодействовали установлению правды, будут привлечены к уголовной ответственности", - резюмировал Богдан.

Санкции в отношении Богдана

В субботу, 2 мая, на сайте Офиса президента появился указ о применении санкций против пяти лиц, которые "угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины". В списке оказался и Андрей Богдан.

Кроме него под санкции попали Богдан Пукиш (партнер подсанкционного Виктора Медведчука), российский бизнесмен Алан Кирюхин, а также Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили - функционеры-пропагандисты олимпийского спорта РФ.

Санкции ввели на 10 лет.

Дело "Мидас"

В ноябре прошлого года НАБУ разоблачило схему с участием бизнесменов и чиновников, которые взяли под контроль закупки, финансы и кадровую политику "Энергоатома".

Следствие установило, что участники схемы системно требовали "откаты" от подрядчиков госкомпании, а полученные взятки легализовали через специальный "отмывочный" офис.

Ключевым фигурантом расследования стал бизнесмен Тимур Миндич. За считанные часы до визита правоохранителей он успел покинуть Украину и сейчас находится в розыске. Впоследствии журналисты обнаружили беглеца в Израиле. В комментариях прессе Миндич все обвинения отвергает, называя это расследование чисто "медийным кейсом".

На прошлой неделе издание "Украинская правда" опубликовало якобы новые записи разговоров Миндича с бывшим первым помощником президента Украины Сергеем Шефиром и действующим главой СНБО Рустемом Умеровым. В частности о компании FirePoint, которая производит ракеты "Фламинго".

После этого Общественный антикоррупционный совет при Минобороны призвал Зеленского инициировать частичную национализацию FirePoint.

Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
