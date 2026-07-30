Патрульная полиция Украины получила нового руководителя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины в Telegram.

Белошицкий возглавил Патрульную полицию Украины

Патрульную полицию возглавил полковник полиции Алексей Белошицкий. До назначения он занимал должность первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.

Алексей Белошицкий стоял у истоков создания патрульной полиции и много лет работал над ее развитием, отметили в сообщении.

Он принимал непосредственное участие:

во внедрении современных подходов к работе,

создании новых подразделений,

формировании законодательной базы современной полиции,

развития системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения,

усовершенствовании законодательства в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка.

В условиях полномасштабной войны против России Алексей Белошицкий присоединился к созданию бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции и выполнял боевые задачи в ее составе. Позже под его руководством бригада сформировала подразделения ударных БПЛА и аэроразведки.

Изменения в руководстве Нацполиции

Напомним, 16 июля, Иван Выговский был уволен с должности главы Национальной полиции Украины. И.о. главы Нацполиции стал его первый заместитель Максим Цуцкиридзе.

Патрульную полицию Киева 26 июня возглавил майор Егор Голубов, до этого руководивший батальоном в прифронтовых Краматорске и Славянске.