Патрульная полиция Украины получила нового руководителя
30 июля и.о. главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе представил личному составу нового начальника Департамента патрульной полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины в Telegram.
Белошицкий возглавил Патрульную полицию Украины
Патрульную полицию возглавил полковник полиции Алексей Белошицкий. До назначения он занимал должность первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции.
Алексей Белошицкий стоял у истоков создания патрульной полиции и много лет работал над ее развитием, отметили в сообщении.
Он принимал непосредственное участие:
- во внедрении современных подходов к работе,
- создании новых подразделений,
- формировании законодательной базы современной полиции,
- развития системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения,
- усовершенствовании законодательства в сфере безопасности дорожного движения и общественного порядка.
В условиях полномасштабной войны против России Алексей Белошицкий присоединился к созданию бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции и выполнял боевые задачи в ее составе. Позже под его руководством бригада сформировала подразделения ударных БПЛА и аэроразведки.
Изменения в руководстве Нацполиции
Напомним, 16 июля, Иван Выговский был уволен с должности главы Национальной полиции Украины. И.о. главы Нацполиции стал его первый заместитель Максим Цуцкиридзе.
Патрульную полицию Киева 26 июня возглавил майор Егор Голубов, до этого руководивший батальоном в прифронтовых Краматорске и Славянске.
Для назначения экс-министра внутренних дел Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны была веская причина. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.