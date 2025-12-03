ua en ru
Топ-детектива НАБУ Магамедрасулова освободили из-под стражи

Среда 03 декабря 2025 16:51
Топ-детектива НАБУ Магамедрасулова освободили из-под стражи Фото: Руслан Магамедрасулов (скриншот)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Суд освободил из-под ареста детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в нелегальном бизнесе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и Офис генерального прокурора в Telegram.

По данным собеседников РБК-Украина, апелляционный суд полностью отменил меру пресечения для Магамедрасулова и освободил его из-под стражи.

Разъяснение Офиса генпрокурора

Как отметили в Офисе генпрокурора, прокурор во время судебного заседания сообщил, что поскольку правоохранители уже собрали достаточно доказательств и материалов, необходимость в изоляции чиновника НАБУ от незаконного влияния, в том числе на свидетелей, потеряла актуальность.

В рамках уголовного производства были допрошены основные свидетели, собраны и закреплены доказательства, а также проведен ряд судебных экспертиз. Поэтому более суровые меры пресечения уже не требуются.

"В то же время подчеркиваем, что это изменение не является оправданием подозреваемого, а решением, соответствующим закону, принципу пропорциональности и фактическому состоянию расследования. Досудебное расследование продолжается", - добавили в ОГП.

Напомним, вчера, 2 декабря, Печерский районный суд освободил из-под ареста отца Руслана Магамедрасулова - Сентябра.

Дело Магамедрасуловых

Напомним, что в июле Служба безопасности Украины сообщила о подозрении детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову по делам, связанным с посягательством на национальную безопасность.

По версии следствия, Руслан Магамедрасулов вместе со своим отцом Сентябром Магамедрасуловым занимались поставками семян конопли в российский регион - Дагестан. СБУ публиковала аудиозаписи, на которых, как утверждается, подозреваемые обсуждают эти продажи.

Кроме того, в СБУ заявляют, что Магамедрасулов поддерживал связь с народным депутатом от ОПЗЖ Федором Христенко, которого спецслужба связывает с российскими спецорганами.

Глава СБУ Василий Малюк также утверждал, что мать Магамедрасулова поддерживала российского диктатора Владимира Путина и радовалась установлению контроля российских войск над Угледаром.

Несколько недель назад директор НАБУ Семен Кривонос заявил о том, что Магамедрасулов был одним из детективов, которые занимались операцией "Мидас". В ее рамках была раскрыта коррупционная схема, к которой был причастен бизнесмен Тимур Миндич.

