Топ-детектива НАБУ Магамедрасулова освободили из-под стражи

Суд освободил из-под ареста детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого подозревают в нелегальном бизнесе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и Офис генерального прокурора в Telegram .

По данным собеседников РБК-Украина, апелляционный суд полностью отменил меру пресечения для Магамедрасулова и освободил его из-под стражи.

Разъяснение Офиса генпрокурора

Как отметили в Офисе генпрокурора, прокурор во время судебного заседания сообщил, что поскольку правоохранители уже собрали достаточно доказательств и материалов, необходимость в изоляции чиновника НАБУ от незаконного влияния, в том числе на свидетелей, потеряла актуальность.

В рамках уголовного производства были допрошены основные свидетели, собраны и закреплены доказательства, а также проведен ряд судебных экспертиз. Поэтому более суровые меры пресечения уже не требуются.

"В то же время подчеркиваем, что это изменение не является оправданием подозреваемого, а решением, соответствующим закону, принципу пропорциональности и фактическому состоянию расследования. Досудебное расследование продолжается", - добавили в ОГП.

Напомним, вчера, 2 декабря, Печерский районный суд освободил из-под ареста отца Руслана Магамедрасулова - Сентябра.