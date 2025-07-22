Один из руководителей детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов, вероятно, вел бизнес с Россией. Его родители поддерживали оккупантов.

Как передает РБК-Украина , об этом на брифинге заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Дело Магомедрасулова

Он напомнил, что Магомедрасулов является координатором деятельности НАБУ в Днепропетровской и Запорожской областях, которые являются прифронтовыми.

В частности, СБУ установила факты сотрудничества топ-детектива НАБУ с Россией. Он организовал соответствующую коммерческую деятельность.

"Господин Магомедрасулов на телефоне с Дагестаном организовывал туда поставки семян конопли. Это аграрный бизнес, который принадлежит его отцу. Его отец, параллельно он также занимался этой деятельностью". - рассказал Малюк.

Также правоохранители опубликовали аудиофайлы, на которых мать Магомедрасулова "аплодировала" российскому диктатору Владимиру Путину. Она радовалась, что россияне оккупировали Угледар.

"Вчера, когда его задерживали, ну это был верх наглости, это знаете, на горловском акценте: "Я вас всех, дайте мне две недели, я вас всех кончу, вы все будете отвечать", - уточнил Малюк.

Связь с нардепом Христенко

Малюк обратил внимание, что Магомедрасулов был близким соратником нардепа от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Федора Христенко.

"Как установлено следствием и оперативниками, они учились в одном учебном заведении, это соответственно Донецкий университет", - добавил он.

В свою очередь Христенко, по словам главы СБУ, связан с Юрой Енакиевским, который организовал антимайдан и отправлял туда так называемых "титушек".

Также Христенко тесно сотрудничал с Арменом Горловским (тоже организатор "титушек" и создатель "Армянского батальона" в войне против Украины)., которого в феврале взорвали в Москве.