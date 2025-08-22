СБУ обнародовала новые доказательства резонансного дела топ-чиновника НАБУ

СБУ обнародовала новые доказательства, подтверждающие, что во время войны руководитель межрегиональных управлений детективов НАБУ вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Службу безопасности Украины .

По данным следствия, речь идет о продаже технической конопли, которую выращивали в Житомирской области и планировали продавать в Россию (республика Дагестан).

СБУ ранее публиковала аудиозаписи разговора чиновника НАБУ, во время которого он обсуждает условия продажи и даже обещает прислать потенциальному покупателю коммерческое предложение.

Выводы экспертизы подтверждают, что на записи собеседники говорят именно о торговле с республикой РФ Дагестан.

"В рамках досудебного расследования следователи СБУ также зафиксировали переписку отца чиновника НАБУ с представителем одной из агрокомпаний Дагестана о продаже технической конопли. Соответствующая информация найдена в телефоне подозреваемого",- говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что в этой коммуникации представитель российской компании сообщает, что получил коммерческое предложение и просит как можно быстрее прислать актуальные сертификаты качества на продукцию.

Он объясняет, что документы нужны срочно, поскольку подходит к концу действие государственной программы РФ по возмещению расходов на выращивание технической конопли.

"Также он называет имя лица, которое присылало ему коммерческое предложение, - оно совпадает с именем чиновника НАБУ", - говорится в сообщении.

Расследование показало, что организатором незаконного бизнеса был именно сотрудник антикоррупционного Бюро, тогда как его отец выполнял вспомогательные функции, контролировал процессы на месте и поддерживал связи с гражданами РФ, включая посещение России в 2023 году.

Кроме того, следователи зафиксировали контакты отца подозреваемого с нардепом-беглецом от запрещенной ОПЗЖ Федором Христенко, который, по данным СБУ, имеет связи со спецслужбами РФ. Они даже договаривались о встрече в стране ЕС.

Также отец фигуранта дела поддерживал контакты с представителями оккупационных администраций на временно захваченных территориях, в частности в Горловке, где обсуждал регистрацию своего оружия по законам так называемой "ДНР".

По данным источников РБК-Украина, речь идет о высокопоставленном чиновнике НАБУ Руслане Магамедрасулове и его отце, Сентябре.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

Но, как сообщают источники, в своем недавнем интервью Руслан Магамедрасулов лично не подтвердил, что он занимался делом Тимура Миндича. Эту же информацию еще раньше опроверг руководитель НАБУ Семен Кривонос.