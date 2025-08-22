СБУ обнародовала новые доказательства резонансного дела топ-чиновника НАБУ
СБУ обнародовала новые доказательства, подтверждающие, что во время войны руководитель межрегиональных управлений детективов НАБУ вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Службу безопасности Украины.
По данным следствия, речь идет о продаже технической конопли, которую выращивали в Житомирской области и планировали продавать в Россию (республика Дагестан).
СБУ ранее публиковала аудиозаписи разговора чиновника НАБУ, во время которого он обсуждает условия продажи и даже обещает прислать потенциальному покупателю коммерческое предложение.
Выводы экспертизы подтверждают, что на записи собеседники говорят именно о торговле с республикой РФ Дагестан.
"В рамках досудебного расследования следователи СБУ также зафиксировали переписку отца чиновника НАБУ с представителем одной из агрокомпаний Дагестана о продаже технической конопли. Соответствующая информация найдена в телефоне подозреваемого",- говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что в этой коммуникации представитель российской компании сообщает, что получил коммерческое предложение и просит как можно быстрее прислать актуальные сертификаты качества на продукцию.
Он объясняет, что документы нужны срочно, поскольку подходит к концу действие государственной программы РФ по возмещению расходов на выращивание технической конопли.
"Также он называет имя лица, которое присылало ему коммерческое предложение, - оно совпадает с именем чиновника НАБУ", - говорится в сообщении.
Расследование показало, что организатором незаконного бизнеса был именно сотрудник антикоррупционного Бюро, тогда как его отец выполнял вспомогательные функции, контролировал процессы на месте и поддерживал связи с гражданами РФ, включая посещение России в 2023 году.
Кроме того, следователи зафиксировали контакты отца подозреваемого с нардепом-беглецом от запрещенной ОПЗЖ Федором Христенко, который, по данным СБУ, имеет связи со спецслужбами РФ. Они даже договаривались о встрече в стране ЕС.
Также отец фигуранта дела поддерживал контакты с представителями оккупационных администраций на временно захваченных территориях, в частности в Горловке, где обсуждал регистрацию своего оружия по законам так называемой "ДНР".
По данным источников РБК-Украина, речь идет о высокопоставленном чиновнике НАБУ Руслане Магамедрасулове и его отце, Сентябре.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
Но, как сообщают источники, в своем недавнем интервью Руслан Магамедрасулов лично не подтвердил, что он занимался делом Тимура Миндича. Эту же информацию еще раньше опроверг руководитель НАБУ Семен Кривонос.
Задержание Магомедрасулова
Напомним, украинские правоохранители задержали топ-детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова 21 июля.
Во время брифинга глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что Руслан Магомедрасулов, вероятно, вел бизнес с Россией, а его родители поддерживали оккупантов.
По его словам, правоохранители опубликовали аудиофайлы, на которых мать Магомедрасулова "аплодировала" российскому диктатору Владимиру Путину. Она радовалась, что россияне оккупировали Угледар.