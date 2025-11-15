На фоне сбоев в "Дії": количество заявок на "Зимнюю поддержку" превысило миллион
В Украине уже зафиксировано более миллиона заявок от граждан на получение тысячи гривен по программе "Зимняя поддержка". Более 106 тысяч заявок подано на детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Уже есть первый миллион заявок от украинцев в "Дії" на зимнюю поддержку. Среди них 106 тысяч заявок на детей. Средства на программу будут обеспечены в полном объеме. Важно поддержать наших людей", - написал президент.
Также Зеленский поблагодарил за работу команду государственного приложения "Дія" и других государственных цифровых сервисов.
Отметим, заявление Зеленского прозвучало на фоне того, что 15 ноября в "Дії" произошел масштабный сбой. Предварительно, причина сбоя - перегрузка, поскольку сотни тысяч украинцев пошли оформлять "Зимнюю поддержку" именно через приложение.
"Зимняя поддержка": детали
Начиная с 15 ноября украинцы могут подавать заявки на получение единовременной выплаты в 1 000 гривен от государства в зимний период. Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов или лекарств. По желанию выплату можно направить на благотворительность.
Отдельные категории уязвимых граждан, в частности одинокие пенсионеры, смогут получить повышенную выплату - 6500 гривен. В целом, как сообщал министр социальной политики Денис Улютин, около 10 миллионов украинцев смогут получить зимнюю помощь от государства в размере 1000 гривен - а еще 660 тысяч автоматически получат 6500 гривен.
При этом Олег Гороховский сообщил, что получатели "Зимней поддержки" через monobank смогут принять участие в розыгрыше 200 зарядных станций. Программа стартует с 15 ноября.