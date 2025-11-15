На фоне сбоев в "Дії": количество заявок на "Зимнюю поддержку" превысило миллион

В Украине уже зафиксировано более миллиона заявок от граждан на получение тысячи гривен по программе "Зимняя поддержка". Более 106 тысяч заявок подано на детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.