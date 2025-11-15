ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В "Дії" произошел масштабный сбой: что делать и при чем тут "Зимняя поддержка"

Украина, Суббота 15 ноября 2025 10:47
UA EN RU
В "Дії" произошел масштабный сбой: что делать и при чем тут "Зимняя поддержка" Иллюстративное фото: в "Дії" произошел масштабный сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине официально заработала программа "Зимняя поддержка", и подать заявку на помощь уже можно в приложении "Дія". Однако в приложении наблюдаются проблемы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе "Дії".

Как сообщили в сервисе, сейчас миллионы пользователей одновременно проходят регистрацию, что вызывает повышенную нагрузку на системы.

Поэтому у части людей могут возникать ошибки при входе или подаче заявления. В Минцифре просят не волноваться и попробовать повторить попытку позже.

В ведомстве заверили, что услуга будет работать до 24 декабря, поэтому все желающие гарантированно смогут подать заявление.

Напомним, сегодня в Украине стартовал прием заявок для получения "Зимней поддержки". РБК-Украина рассказывает, где и как можно оформить помощь.

Что известно о "Зимней поддержке"

Президент Владимир Зеленский ранее поручил правительству разработать обновленную комплексную программу "Зимней поддержки" для населения - по аналогии с той, что действовала в 2024 году.

Полученные средства можно будет использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства, а также на почтовые услуги, книги, благотворительность и взносы на поддержку Сил обороны.

Главная цель программы - предоставить максимально широкому кругу граждан помощь в преддверии зимнего периода, помочь с оплатой "коммуналки" и покрытием базовых потребностей.

Как сообщал министр социальной политики Денис Улютин, около 10 миллионов украинцев смогут получить зимнюю помощь от государства в размере 1000 гривен.

Отдельные категории уязвимых граждан, в частности одинокие пенсионеры, будут иметь возможность получить повышенную выплату - 6500 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Дия Льготы
Новости
Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики
Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт