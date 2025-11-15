На тлі збоїв у "Дії": кількість заявок на "Зимову підтримку" перевищила мільйон

В Україні вже зафіксовано понад мільйон заявок від громадян на отримання тисячі гривень за програмою "Зимова підтримка". Понад 106 тисяч заявок подано на дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.