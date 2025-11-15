ua en ru
Стартует выплата "зимней" 1000 гривен: monobank разыграет 200 зарядных станций

Украина, Суббота 15 ноября 2025 15:34
Стартует выплата "зимней" 1000 гривен: monobank разыграет 200 зарядных станций Фото: monobank разыграет 200 зарядных станций среди всех получателей "Зимней поддержки" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Получатели "Зимней поддержки" через monobank смогут принять участие в розыгрыше 200 зарядных станций. Программа стартует с 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Олега Гороховского.

"Стартует выплата зимней 1000 гривен. Она поступит на карту "Национальный кэшбэк". Для этого вам нужно под картой подать заявку в "Дії". Получить могут все, кто находится в Украине", - рассказал он.

Тратить можно на коммунальные услуги, оплату лекарств, книг, продуктов украинского производства, почты или просто задонатить

По словам Гороховского, чтобы эта программа стала более интересной, monobank разыграет 200 зарядных станций среди всех, кто получит деньги на mono.

"Результаты розыгрыша объявим после окончания программы - 15 января 2026 года", - добавил он.

"Зимняя поддержка"

Начиная с 15 ноября украинцы могут подавать заявки на получение единовременной выплаты в 1 000 гривен от государства в зимний период.

Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов или лекарств. По желанию выплату можно направить на благотворительность.

Это можно сделать до 30 июня 2026 года, что дает достаточно времени для планирования расходов.

