Тимошенко: ми у найкоротші терміни оскаржимо земреформу у Конституційному суді

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" обіцяє повернути землю українцям

Підписавши закон про ринок землі, президент показав, що ставить інтереси міжнародних партнерів вище прав людей, тому "Батьківщина" оскаржуватиме рішення влади у Конституційному суді. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Дива не сталося - президент підписав скандальний закон про розпродаж української землі. Обираючи між інтересами українців та зобов’язаннями перед міжнародними аферистами, Володимир Зеленський став на бік глобальних спекулянтів. Він зрадив народ, порушив президентську присягу, зазіхнув на конституційний лад та державний суверенітет", - обурилася лідер партії.

Тимошенко запевнила, що "Батьківщина" докладе усіх зусиль, щоб українська земля належала українському народові, а всі, хто був причетний до "афери", були притягнуті до відповідальності.

"Батьківщина" до останнього намагалася втримати президента від цього небезпечного і протизаконного рішення. Але, схоже, страх перед замовниками цієї афери виявився сильнішим за відповідальність перед громадянами. Проте боротьба триває. Ми у найкоротші терміни оскаржимо це злочинне рішення у Конституційному суді. Справедливість буде відновлено! Землю буде повернуто українцям! Кожного причетного до спроби крадіжки національного надбання - покарано", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, 28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2178-10 про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.

Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні Верховна рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі.

Так, Окружний адміністративний суд Києва просили заборонити Разумкову здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання закону про ринок землі.

Підкреслимо, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.