Тимошенко: мы в кратчайшие сроки обжалуем земреформу в Конституционном суде

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" обещает вернуть землю украинцам

Подписав закон о рынке земли, президент показал, что ставит интересы международных партнеров выше прав людей, поэтому "Батькивщина" будет обжаловать решение властей в Конституционном суде. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Чуда не произошло - президент подписал скандальный закон о распродаже украинской земли. Выбирая между интересами украинцев и обязательствам перед международными аферистами, Владимир Зеленский стал на сторону глобальных спекулянтов. Он предал народ, нарушил президентскую присягу, посягнул на конституционный строй и государственный суверенитет", - возмутилась лидер партии.

Тимошенко заверила, что "Батькивщина" приложит все усилия, чтобы украинская земля принадлежала украинскому народу, а все, кто был причастен к "афере", были привлечены к ответственности.

"Батькивщина" до последнего пыталась удержать президента от этого опасного и противозаконного решения. Но, похоже, страх перед заказчиками этой аферы оказался сильнее ответственности перед гражданами. Однако борьба продолжается. Мы в кратчайшие сроки обжалуем это преступное решение в Конституционном суде. Справедливость будет восстановлена! Земля будет возвращена украинцам! Каждого причастного к попытке кражи национального достояния - наказано", - добавила Тимошенко.

Напомним, 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2178-10 о рынке земли. Документ вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Как писало РБК-Украина, на внеочередном заседании Верховная рада рассмотрела и отклонила 13 постановлений об отмене закона о рынке земли.

Так, Окружной административный суд Киева просил запретить Разумкову осуществлять любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли.

Подчеркнем, парламент принял во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.