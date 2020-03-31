Рада прийняла закон про ринок землі у другому читанні

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд правок до законопроекту тривав з 17:00 понеділка

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі, передає кореспондент РБК-Україна.

За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

"Я ставлю на голосування прийняття у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками, з урахуванням усіх правок у додатковій таблиці… Прошу підтримати та проголосувати. За - 259. Рішення прийнято", - заявив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Зокрема, за проголосували 259 парламентарів, проти - 24, утрималися - 3, не голосували - 29.

Так, фракція "Слуга народу" віддала 206 голосів, "Європейська солідарність" - 23 голоси, "Голос" - 13, депутатська група "Довіра" - 12 та 5 голосів від позафракційних. При цьому фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" та депутатська група "За майбутнє" не підтримали прийняття закону жодним голосом.

Суть закону

Закон передбачає:

документ набуде чинності з 1 липня 2021 року;

перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки;

після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;

землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть;

продаж іноземцям - після референдуму.

Зокрема, у порівняльній таблиці до проекту, яка була опублікована 30 березня, вказано, що до 1 січня 2024 року:

громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га. Зазначене обмеження не поширюється на земділянки, набуті у власність громадянином до набрання чинності цим абзацом;

забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження на користь юросіб земельних ділянок, які перебувають у приватній власності і віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім переходу до банків права власності на землі як предмет застави, передачі земділянок у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою, або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10% та відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.

При цьому до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку.

Відзначимо, станом на 6 березня Рада пройшла 3298 поправок до другого читання законопроекту з 4018 внесених.

Нагадаємо, під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня обговорили зміни в законопроект про ринок землі. Зокрема, визначено, що документ набуде чинності з 1 липня 2021. Також парламентарії домовилися про концентрацію не більше 100 гектарів в одні руки.

Раніше РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки і про ринок землі. У разі їх схвалення парламентом можливе збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.

Додамо також, президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки і дефолт.