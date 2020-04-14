На підпис президенту переданий закон про ринок землі

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

У понеділок розблокували підписання для Разумкова і відповідно для Зеленського

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав закон про ринок землі. Про це свідчить інформація на сторінці проекту на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом глави Верховної ради, переданий на підпис президенту.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховна рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі. Таким чином нардепи розблокували підписання законопроекту. Зокрема, парламентарії не підтримали проекти постанов №№2178-10-П - 2178-10-П12 "Про скасування рішення Верховної ради про прийняття у цілому як закону проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Як писало РБК-Україна, Окружний адміністративний суд Києва просили заборонити Разумкову здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання закону про ринок землі.

При цьому в Раді були зареєстровані 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі.

Так, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.