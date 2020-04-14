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На підпис президенту переданий закон про ринок землі

Новини » Політика     14.04.2020 - 10:33
На підпис президенту переданий закон про ринок землі
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

У понеділок розблокували підписання для Разумкова і відповідно для Зеленського

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав закон про ринок землі. Про це свідчить інформація на сторінці проекту на сайті ВР.

На підпис президенту переданий закон про ринок землі

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом глави Верховної ради, переданий на підпис президенту.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Верховна рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі. Таким чином нардепи розблокували підписання законопроекту. Зокрема, парламентарії не підтримали проекти постанов №№2178-10-П - 2178-10-П12 "Про скасування рішення Верховної ради про прийняття у цілому як закону проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Як писало РБК-Україна, Окружний адміністративний суд Києва просили заборонити Разумкову здійснювати будь-які дії, спрямовані на підписання закону про ринок землі.

При цьому в Раді були зареєстровані 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі.

Так, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі в ніч на 31 березня. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

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Новини України Верховна РадаРынок землиДмитро Разумков
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