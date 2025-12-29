ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Не только Зеленский и Залужный: социолог рассказал, кому еще доверяют украинцы

Киев, Понедельник 29 декабря 2025 08:50
UA EN RU
Не только Зеленский и Залужный: социолог рассказал, кому еще доверяют украинцы Коллаж РБК-Украина: Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сейчас имеют самый высокий уровень доверия украинцев и потенциально могут составить конкуренцию действующему главе государства Владимиру Зеленскому в случае президентских выборов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Я скажу так: Залужный, Зеленский и Буданов. Это три фамилии, которые пользуются самым высоким уровнем доверия у украинцев. У каждого есть свое восприятие", - рассказал Антипович.

Социолог объяснил, чем именно привлекает общество каждый из них:

  • Кирилл Буданов воспринимается как некая "интересная загадка", но одновременно - как эффективный силовик. Ведь ГУР выполняет действенные спецоперации.
  • Владимир Зеленский - действующий президент в воюющей стране. По мнению Антиповича, он ассоциируется с возможностью привести Украину к миру или как минимум к соглашению.
  • Валерий Залужный в массовом сознании предстает как образ "отца нации" - человека, который защитил Украину или еще может это сделать.

"Вот это тройка самых популярных политиков в нынешнее время в Украине", - подытожил социолог.

Напомним, в середине декабря Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса, которые свидетельствуют, что уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому в декабре вырос до 61%, тогда как 32% респондентов заявили о недоверии.

Добавим, что в украинском во время полномасштабной войны сохраняется высокое доверие к людям из сектора обороны. Они продолжают занимать первые места в рейтинге наряду с президентом.

Согласно данным опроса Socis, высокий уровень доверия к Залужному составляет 75,7% из опрошенных граждан. Почти не уступает ему глава Буданов, уровень доверия которому составляет 71,5%.

Сам Залужный в комментарии РБК-Украина ранее заявлял, что пока идет война, "нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Кирилл Буданов Валерий Залужный Рейтинг
Новости
Зеленский и Путин могут впервые созвониться за более чем 5 лет, - Fox News
Зеленский и Путин могут впервые созвониться за более чем 5 лет, - Fox News
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну