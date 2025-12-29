Не только Зеленский и Залужный: социолог рассказал, кому еще доверяют украинцы

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сейчас имеют самый высокий уровень доверия украинцев и потенциально могут составить конкуренцию действующему главе государства Владимиру Зеленскому в случае президентских выборов.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Я скажу так: Залужный, Зеленский и Буданов. Это три фамилии, которые пользуются самым высоким уровнем доверия у украинцев. У каждого есть свое восприятие", - рассказал Антипович.

Социолог объяснил, чем именно привлекает общество каждый из них:

Кирилл Буданов воспринимается как некая "интересная загадка", но одновременно - как эффективный силовик. Ведь ГУР выполняет действенные спецоперации.

Владимир Зеленский - действующий президент в воюющей стране. По мнению Антиповича, он ассоциируется с возможностью привести Украину к миру или как минимум к соглашению.

Валерий Залужный в массовом сознании предстает как образ "отца нации" - человека, который защитил Украину или еще может это сделать.

"Вот это тройка самых популярных политиков в нынешнее время в Украине", - подытожил социолог.