Как украинцы относятся к Зеленскому: опрос КМИС

Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому в декабре вырос до 61%, тогда как 32% респондентов заявили о недоверии.

Самый высокий уровень доверия был зафиксирован в период 8-13 декабря - 65% респондентов заявили, что доверяют главе государства. Это свидетельствует о заметном росте поддержки президента в конце года.

В то же время социологи фиксируют положительную динамику в течение последних недель. Так, среди опрошенных в конце ноября (26-30 ноября) Зеленскому доверяли 49% граждан, тогда как в декабре (1-13 декабря) этот показатель вырос до 63%.

Как отмечается в опросе, таким образом, баланс доверия-недоверия составляет +29%, что почти соответствует показателям начала октября.

Выборы в Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина якобы уже не является демократией из-за длительного отсутствия выборов, а тему войны, по его словам, используют как повод не проводить голосование.

В ответ президент Владимир Зеленский подчеркнул, что готов участвовать в выборах. Он отметил, что обратился к США с просьбой помочь с обеспечением безопасности, при которой избирательный процесс можно было бы организовать в течение 60-90 дней.

Кроме того, Зеленский ожидает предложений от народных депутатов относительно изменений в законодательство, которые позволили бы провести выборы в условиях военного положения. По его словам, он поддерживает идею голосования, чтобы не оставлять пространства для манипуляций.

В то же время глава государства подчеркнул, что проведение выборов возможно только при условии обеспечения перемирия на время избирательного процесса.