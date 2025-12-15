ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Как украинцы относятся к Зеленскому: опрос КМИС

Украина, Понедельник 15 декабря 2025 11:25
UA EN RU
Как украинцы относятся к Зеленскому: опрос КМИС Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому в декабре вырос до 61%, тогда как 32% респондентов заявили о недоверии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Как отмечается в опросе, таким образом, баланс доверия-недоверия составляет +29%, что почти соответствует показателям начала октября.

В то же время социологи фиксируют положительную динамику в течение последних недель. Так, среди опрошенных в конце ноября (26-30 ноября) Зеленскому доверяли 49% граждан, тогда как в декабре (1-13 декабря) этот показатель вырос до 63%.

Самый высокий уровень доверия был зафиксирован в период 8-13 декабря - 65% респондентов заявили, что доверяют главе государства. Это свидетельствует о заметном росте поддержки президента в конце года.
Как украинцы относятся к Зеленскому: опрос КМИС

Выборы в Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина якобы уже не является демократией из-за длительного отсутствия выборов, а тему войны, по его словам, используют как повод не проводить голосование.

В ответ президент Владимир Зеленский подчеркнул, что готов участвовать в выборах. Он отметил, что обратился к США с просьбой помочь с обеспечением безопасности, при которой избирательный процесс можно было бы организовать в течение 60-90 дней.

Кроме того, Зеленский ожидает предложений от народных депутатов относительно изменений в законодательство, которые позволили бы провести выборы в условиях военного положения. По его словам, он поддерживает идею голосования, чтобы не оставлять пространства для манипуляций.

В то же время глава государства подчеркнул, что проведение выборов возможно только при условии обеспечения перемирия на время избирательного процесса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Рейтинг Война в Украине
Новости
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе