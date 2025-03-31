Залужный сделал заявление о своем участии в выборах

Участие или неучастие в выборах Валерия Залужного по-прежнему главный фактор неопределенности. И сам экс-глава не спешит прояснять ситуацию в разговорах с многочисленными эмиссарами из киевских политических кругов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы, Трамп и перемирие. Чего боятся и к чему готовятся во власти и оппозиции ".

Отсутствие конкретики всегда порождает слухи. В случае с Залужным одни уверяют, что он точно пойдет на президентские выборы, другие - что он склоняется к тому, чтобы пойти на выборы Рады во главе политсилы Владимира Зеленского, третьи утверждают, что Залужный и вовсе не пойдет на выборы - как раз из-за последних рейтингов.

Сам Залужный на просьбу РБК-Украина прокомментировать слухи о том, что он может пойти на выборы с партией Зеленского, или что он, возможно, решил не участвовать в выборах вообще, ответил так: "Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Различные слухи я не комментирую".

Отсутствие Залужного в публичном поле

Как отмечается в материале, вероятно, из-за физического отсутствия в Украине экс-глава начал несколько выпадать из общей повестки дня того, чем живет страна.

На фоне текущего кризиса в отношениях с США и постоянных проблем, которые создает Украине администрация Дональда Трампа, экс-глава - в отличие от Зеленского, который 24/7 находится в центре событий - особо никак себя не проявил.

На следующий день после скандала в Овальном кабинете Залужный запостил фотографию, где они с Зеленским жмут руки, а через несколько дней выступил с речью о разрушении "старого мирового порядка". И на этом, по сути, все.

Впрочем, на этот счет есть и другое мнение: "Мы же никогда не выбирали президентов рационально. По сути, сейчас не осталось никакой альтернативы, кроме Залужного, власть полностью зачистила поле. А Залужный абсорбирует в себе чувство надежды, и людям всегда нужна надежда. Как в свое время Ющенко", - рассуждает один из оппозиционных депутатов.

Тем более, у Залужного есть и готовая, очень привлекательная для множества украинцев формула, с которой можно идти на любые выборы: как бы нам ни было сложно, но уж точно не будет стыдно.

В любом случае, ниша военных в политике все равно не останется пустой. Ее может занять еще не созданная партия Кирилла Буданова, потенциальный проект военных из 3-й штурмовой бригады (на сегодня - уже корпуса) или из бригады "Азов" во главе с Денисом Прокопенко. Никто из них не заявлял о намерениях идти в политику, хотя нынешние опросы дают им довольно неплохие шансы, отмечается в материале.