Зеленский, Буданов, Залужный: кому больше всего доверяют украинцы

В украинском обществе во время войны сохраняется высокое доверие к людям из сектора обороны. В марте 2025 года они занимают первые месте в рейтинге наряду с президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса центра Socis .

Опрос проведен центром Socis 14-23 марта 2025 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное интервью (face to face) Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) 2,6%.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны на третьем месте. Ему доверяют 46,2% респондентов, не доверяют 38,8%.

Бывшему главнокомандующему ВСУ, а сейчас послу в Лондоне Валерию Залужному доверяют 62% украинцев, не доверяют 29,7% опрошенных.

По данным ведущих социологических компаний Украины, рейтинг Зеленского существенно вырос с начала 2025 года после прихода Дональда Трампа к власти и изменения политики США в отношении Украины.

По данным КМИС, в марте президенту доверяют 69% украинцев. В то же время в списке КМИС отсутствует Залужный.

Рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ уже больше года выше рейтинга президента.

Сам Залужный в комментарии РБК-Украина заявил, что пока идет война, "нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах".