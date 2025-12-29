ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Не тільки Зеленський і Залужний: соціолог розповів, кому ще довіряють українці

Київ, Понеділок 29 грудня 2025 08:50
UA EN RU
Не тільки Зеленський і Залужний: соціолог розповів, кому ще довіряють українці Колаж РБК-Україна: Валерій Залужний, Володимир Зеленський, Кирило Буданов
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Посол України у Великобританії Валерій Залужний та керівник ГУР МО Кирило Буданов нині мають найвищий рівень довіри українців і потенційно можуть скласти конкуренцію чинному главі держави Володимиру Зеленському у разі президентських виборів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

"Я скажу так: Залужний, Зеленський і Буданов. Це три прізвища, які користуються найвищим рівнем довіри в українців. У кожного є своє сприйняття", - розповів Антипович.

Соціолог пояснив, чим саме приваблює суспільство кожен із них:

  • Кирило Буданов сприймається як певна "цікава загадка", але водночас - як ефективний силовик. Адже ГУР виконує дієві спецоперації.
  • Володимир Зеленський - чинний президент у країні, що воює. На думку Антиповича, він асоціюється з можливістю привести Україну до миру або щонайменше до угоди.
  • Валерій Залужний у масовій свідомості постає як образ "батька нації" - людини, яка захистила Україну або ще може це зробити.

"Ось це трійка найпопулярніших політиків в нинішній час в Україні", - підсумував соціолог.

Нагадаємо, в середині грудня Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, які свідчать, що рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського у грудні зріс до 61%, тоді як 32% респондентів заявили про недовіру.

Додамо, що в українському під час повномасштабної війни зберігається висока довіра до людей з сектору оборони. Вони продовжують посідати перші місця в рейтингу поряд з президентом.

Згідно з даними опитування Socis, найвищий рівень довіри до Залужного становить 75,7% з опитаних громадян. Майже не поступається йому голова Буданов, рівень довіри якому становить 71,5%.

Сам Залужний в коментарі РБК-Україна раніше заявляв, що поки триває війна, "нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Кирило Буданов Валерій Залужний Рейтинг
Новини
Зеленський і Путін можуть поговорити уперше за понад ніж 5 років, - Fox News
Зеленський і Путін можуть поговорити уперше за понад ніж 5 років, - Fox News
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну