"Тот, кто с Орбаном - помогает Кремлю": Сикорский сделал резкое заявление

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в X.

"Поэтому тот, кто поддерживает Орбана, помогает Москве. Это действительно так просто", - заявил Сикорский.

Он также добавил, что в этом вопросе существует прямая зависимость, которую не стоит игнорировать при оценке действий европейских политиков.

"Москва поддерживает Орбана, потому что он саботирует Европейский Союз, блокирует санкции и финансирование Украины", - подчеркнул глава МИД Польши.

Проблемы Орбана внутри Венгрии

Напомним, позиции действующего премьера Венгрии существенно пошатнулись на фоне предвыборной кампании. Недавно Виктора Орбана неожиданно освистали на митинге в городе Дьер, который ранее считался оплотом его партии. В ответ на протесты политик обвинил присутствующих в "работе на Украину".

В то же время социологические опросы свидетельствуют о падении рейтингов власти. Оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадяра нарастила отрыв от правящей коалиции до 23% среди активных избирателей, что может обеспечить ей конституционное большинство.

На фоне возможного проигрыша в Будапеште предполагают, что Орбан может не признать результаты выборов и прибегнуть к радикальным шагам для удержания власти, как он уже пытался сделать в 2006 году.