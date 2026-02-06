RU

Не только оборона. Сырский раскрыл долю наступательных действий ВСУ на фронте

Фото: Александр Сирский (пресс-служба Генерального Штаба ВСУ)
Автор: Ірина Глухова

Около четверти боевых столкновений на фронте составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.

Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал журналистам.

Читайте также: Россия готовит наступление на Константиновку по "покровскому сценарию"

По словам Сырского, Силы обороны Украины активно осуществляют наступательные и контрнаступательные действия. На отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.

"Их цель - удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед", - рассказал главком.

Он добавил, что такая тактика дает результат, ведь "в январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов".

Фото: Александр Сырский (инфографика РБК-Украина)

 

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 5 февраля, на фронте зафиксировано 152 боевых столкновения. Наиболее напряженной остается линия обороны на Гуляйпольском и Покровском направлениях.

Так, недавно российские войска совершили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении, однако Силы обороны Украины отбили атаку, уничтожив вражескую бронетехнику и ликвидировав оккупантов.

А на Приднепровском направлении Силы обороны Украины остановили попытку врага высадиться на остров Круглик в Херсонской области.

Вчера постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Киеву наступательное оружие до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАлександр Сырский