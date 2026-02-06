Не только оборона. Сырский раскрыл долю наступательных действий ВСУ на фронте

По словам Сырского, Силы обороны Украины активно осуществляют наступательные и контрнаступательные действия. На отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.

"Их цель - удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед", - рассказал главком.

Он добавил, что такая тактика дает результат, ведь "в январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов".

Фото: Александр Сырский (инфографика РБК-Украина)