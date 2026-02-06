Чверть усіх боїв на фронті - це український наступ, - Сирський

За словами Сирського, Сили оборони України активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії. На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.

"Їхня мета - утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед", - розповів головком.

Він додав, що така тактика дає результат, адже "у січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів".

Фото: Олександр Сирський (інфографіка РБК-Україна)