Силы обороны остановили попытку россиян высадиться на остров Круглик на Херсонщине
На Приднепровском направлении Силы обороны Украины остановили попытку врага высадиться на остров Круглик в Херсонской области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.
"На Приднепровском направлении за минувшие сутки зафиксировано одно боевое столкновение. Противник пытался высадиться на остров Круглик, штурмовать там наши позиции, однако Силы обороны Украины уничтожили врага", - рассказал Волошин.
deepstatemap.live
По его словам, активность россиян на этом направлении остается высокой: оккупанты за сутки нанесли около 400 ударов дронами-камикадзе по Херсону и близлежащим населенным пунктам, а также осуществили около сотни артиллерийских обстрелов.
"Враг проводит локальные штурмовые действия на Антоновских мостах и островах Белогрудый и Круглик, которые больше напоминают разведку боевыми группами и проверку плотности обороны", - добавил спикер.
Бои в Херсонской области
Напомним, ранее в Силах обороны сообщали, что российские оккупанты частично отошли с отдельных позиций на Алексеевском острове вблизи Олешек на левобережье Херсонской области.
Как рассказали в Силах обороны юга 25 января, армия РФ проводит разведку побережья Днепра и проливов, наносит удары по выявленным целям и населенным пунктам на правом берегу.