ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны остановили попытку россиян высадиться на остров Круглик на Херсонщине

Херсонская область, Четверг 29 января 2026 14:45
UA EN RU
Силы обороны остановили попытку россиян высадиться на остров Круглик на Херсонщине Фото: Силы обороны остановили попытку россиян высадиться на остров Круглик (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Приднепровском направлении Силы обороны Украины остановили попытку врага высадиться на остров Круглик в Херсонской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

"На Приднепровском направлении за минувшие сутки зафиксировано одно боевое столкновение. Противник пытался высадиться на остров Круглик, штурмовать там наши позиции, однако Силы обороны Украины уничтожили врага", - рассказал Волошин.

Силы обороны остановили попытку россиян высадиться на остров Круглик на Херсонщине

deepstatemap.live

По его словам, активность россиян на этом направлении остается высокой: оккупанты за сутки нанесли около 400 ударов дронами-камикадзе по Херсону и близлежащим населенным пунктам, а также осуществили около сотни артиллерийских обстрелов.

"Враг проводит локальные штурмовые действия на Антоновских мостах и островах Белогрудый и Круглик, которые больше напоминают разведку боевыми группами и проверку плотности обороны", - добавил спикер.

Бои в Херсонской области

Напомним, ранее в Силах обороны сообщали, что российские оккупанты частично отошли с отдельных позиций на Алексеевском острове вблизи Олешек на левобережье Херсонской области.

Как рассказали в Силах обороны юга 25 января, армия РФ проводит разведку побережья Днепра и проливов, наносит удары по выявленным целям и населенным пунктам на правом берегу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Херсонская область Война в Украине
Новости
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве